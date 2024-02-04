Temen que Israel extienda su guerra en Gaza hasta una zona clave cerca de Egipto

El principal diplomático de la Unión Europea advirtió que es probable que el conflicto se extienda en toda la región, salvo que se acuerde un cese al fuego entre Israel y Hamas, después de que Estados Unidos bombardeó docenas de sitios en Irak y Siria, utilizados por milicias respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que cerca de un millón de palestinos “han sido desplazados progresivamente hacia la frontera con Egipto. Dijeron que eran zonas seguras, pero en realidad lo que vimos es que los bombardeos, que afectan a la población civil, continúan, y eso provoca una terrible situación”.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el jueves que una vez que los soldados israelíes ocupen la ciudad sureña de Jan Yunis, de la que han huido decenas de miles de personas, avanzarán a Rafah. No proporcionó un plazo.

Esa ofensiva podría empujar a los refugiados hacia Egipto, lo que socavaría el acuerdo de paz de Israel con ese país a la vez que enfurecería a Estados Unidos. También podría dañar las lentas conversaciones de paz con Hamas y complicar los esfuerzos por liberar a los rehenes israelíes secuestrados cuando el grupo militante incursionó en Israel el 7 de octubre.

La posibilidad de una guerra por tierra en Rafah ha provocado el temor de adónde irá la población para encontrar seguridad. La ONU dijo que la ciudad se convierte en una “olla de presión por desesperación”.

Hablando en Bruselas antes de encabezar conversaciones informales entre ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Borrell dijo que la guerra entre Israel y Hamas ha generado “un efecto dominó” donde también surgen conflictos en Líbano, Irak, Siria y la zona del mar Rojo.

“Vivimos una situación crítica en Oriente Medio, en toda la región”, dijo. “En tanto continúe la guerra en Gaza, es muy difícil creer que la situación en el mar Rojo mejorará, porque ambas cosas están relacionadas”, acotó.

Israel advierte a los militantes de Hezbollah

También este fin de semana, el ejército de Israel emitió su advertencia más detallada hasta el momento a Hezbollah en el vecino Líbano.Dijo que estará “listo para atacar inmediatamente” en caso de una provocación y reconoció, algo inusual, haber perpetrado decenas de ataques aéreos dentro de Siria contra el grupo miliciano.

“No elegimos la guerra como nuestra primera prioridad, pero ciertamente estamos preparados”, afirmó el portavoz militar Daniel Hagari. “Seguiremos actuando dondequiera que Hezbollah esté presente, seguiremos actuando donde sea necesario en Oriente Medio. Lo que es cierto para el Líbano lo es para Siria y lo es para otros lugares más distantes”, agregó.

Los comentarios se dieron tras la advertencia del ministro de Defensa de que un alto el fuego en Gaza contra Hamas no significará que Israel no ataque a Hezbollah según sea necesario.

Los esfuerzos para cerrar brechas extensas entre Israel y Hamas en la búsqueda de un alto el fuego continuaron en la región, en medio de las preocupaciones sobre una guerra más amplia con grupos aliados de Irán.

Un alto funcionario de Hamas, Osama Hamdan, dijo que estaban estudiando la propuesta presentada por Estados Unidos, Egipto, Qatar e Israel, pero insisten en que el gobierno israelí debe aceptar condiciones que incluyan un alto el fuego permanente.

