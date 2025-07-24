Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino

Video Bebés muertos por desnutrición en Gaza: las duras imágenes de la hambruna causada por el bloqueo israelí

Francia reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebra en septiembre en Nueva York, anunció este jueves el presidente Emmanuel Macron en redes sociales, en medio de la creciente indignación mundial por la hambruna en Gaza. La decisión fue rechaza por Israel, que la llamó "ayuda directa al terrorismo".

"Fiel al compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, decidí que Francia reconocerá al Estado de Palestina. Lo anunciaré solemnemente durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre", escribió Macron en X e Instagram.

"Lo urgente hoy es que cese la guerra en Gaza y se salve a la población civil″, afirmó el presidente francés, que apoyó a Israel después del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, pero cuya frustración por el curso de la guerra en Gaza se ha elevado desde entonces, sobre todo en los últimos meses.

Israel criticó duramente la decisión de París. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su "enérgica condena" a la decisión de Macron que, en su opinión, "recompensa al terrorismo y arriesga la creación de otro aliado para Irán, como ocurrió con Gaza".

Palestinos transportan sacos de harina descargados de un convoy de ayuda humanitaria que llegó a la ciudad de Gaza desde el norte de la Franja de Gaza, el martes 22 de julio de 2025. Imagen Jehad Alshrafi/AP

Netanyahu opinó en sus redes que "un Estado Palestino, en estas condiciones, sería una plataforma para aniquilar Israel, no para vivir en paz conjunta. Seamos claros, los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, sino uno que reemplace a Israel".

Más temprano, el viceprimer ministro israelí, Yariv Levin, había calificado el anuncio de Macron como "mancha negra en la historia de Francia y ayuda directa al terrorismo".

Levin, que también es ministro de Justicia, afirmó que la "vergonzosa decisión" de Francia significaba que había llegado "el momento de aplicar la soberanía israelí" a Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Palestina agradece a Francia "su compromiso con el derecho internacional"

Macron también publicó una carta que envió al Presidente palestino Mahmoud Abbas, que administra parcialmente Cisjordania, sobre la decisión.

El Vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, celebró el jueves la intención de Francia de reconocer un Estado de Palestina, agradeciendo al presidente Emmanuel Macron.

"Esta posición refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional y su apoyo a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de nuestro Estado independiente", dijo Sheikh.

El anuncio francés ocurre el mismo dia en que Estados Unidos e Israel al retiraron a sus negociadores de las conversaciones para el alto el fuego en Gaza.

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, culpó a Hamás de no haber alcanzado un acuerdo y afirmó que Washington "consideraría opciones alternativas" para lograr que los rehenes israelíes en manos de Hamas retornen a sus hogares

Francia es el mayor y más poderoso país europeo que reconoce a Palestina. Más de 140 países reconocen un Estado palestino, entre ellos más de una docena en Europa.

Francia tiene la mayor población judía de Europa y la mayor población musulmana de Europa occidental, y los enfrentamientos en Oriente Medio a menudo repercuten en protestas u otras tensiones en el país.

Con información de AP y AFP

