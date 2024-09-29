Israel "elimina" a otro alto mando de Hezbollah y redobla sus ataques contra Líbano, que dejan cerca de 50 muertos este domingo

Israel dijo este domingo que mató a otro alto mando de Hezbollah en otro ataque aéreo contra la capital libanesa, después de haberle asestado un duro golpe al grupo apoyado por Irán al asesinar a su líder, Hassan Nasrallah.

Israel anunció la muerte de Nabil Qaouq, miembro del consejo central de Hezbollah, en un ataque el sábado, y agregó que su fuerza aérea continuó atacando "docenas" de objetivos más en todo Líbano este domingo.

Hezbollah confirmó horas después la muerte de Qaouq, comandante de su 'unidad de seguridad preventiva'. El grupo militante confirmó en un comunicado “el martirio del estimado erudito muyahidín Nabil Qaouq” en el ataque israelí perpetrado en la zona de Chyah, en las afueras de Beirut.

Qaouq era el subdirector del llamado 'consejo central' de Hezbollah. También se desempeñó como comandante militar de la organización en el sur de Líbano entre 1995 y 2010. En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Qaouq y a otro miembro del consejo de Hezbollah, Hassan al-Baghdadi. Según el comunicado de Hezbollah, Qaouq estuvo “constantemente presente en los escenarios de la yihad, cerca de los muyahidines en las líneas del frente”.

Los ataques israelíes han diezmado en los últimos meses la estructura de alto mando de Hezbollah, desde la mano derecha de Nasrallah, Fuad Shukr, hasta el jefe de la fuerza de élite Radwan, Ibrahim Aqil.

Las oleadas de ataques de la semana pasada contra los bastiones de Hezbollah en Líbano también han sumido al pequeño país mediterráneo y a la región en el temor de que se avecina una guerra a gran escala.

Israel dice que "eliminó" a más de 20 miembros de Hezbollah junto a Nasrallah

El Ejército israelí agregó este domingo que el ataque que mató al jefe de Hezbollah esta semana en Beirut también "eliminó" a más de otros 20 miembros del grupo armado libanés.

"Más de otros 20 terroristas de diversos rangos, que estaban presentes en la sede subterránea en Beirut ubicada debajo de edificios civiles y que estaban dirigiendo las operaciones terroristas de Hezbollah contra el Estado de Israel, también fueron eliminados", dijo el Ejército en un comunicado que enumeraba a algunos de ellos.

Según el comunicado, Ibrahim Hussein Jazini y Samir Tawfiq Dib, que estaban "entre los asociados más cercanos de Nasrallah", fueron asesinados. "Debido a su proximidad a él, desempeñaron un papel significativo en las operaciones diarias de Hezbollah y de Nasrallah en particular", dijo el ejército.

Hezbollah confirmó el sábado la muerte de Nasrallah y el domingo dijo que Ali Karake, el principal comandante del grupo en el sur de Líbano, también murió en el ataque del viernes. Otros nombres mencionados por el Ejército israelí incluyen a Abed al-Amir Muhammad Sablini y Ali Naaf Ayoub.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Israel ha “aniquilado” la estructura de mando de Hezbollah con una serie de ataques aéreos, pero advirtió que el grupo militante trabajará para reconstruirse rápidamente. "Estamos vigilantes para ver qué hacen para tratar de llenar este vacío de liderazgo”, declaró.

Ataques israelíes dejan cerca de 50 muertos en Líbano este domingo

Una fuente de seguridad libanesa informó este domingo de un nuevo ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, al tiempo que el Ejército israelí anunció un "bombardeo de precisión".

"Israel llevó a cabo un ataque aéreo en los suburbios del sur de Beirut", declaró a la agencia AFP el funcionario libanés bajo condición de anonimato. Corresponsales de AFP escucharon una fuerte explosión y vieron humo saliendo de la zona.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó un "violento ataque llevado a cabo por aviones de guerra israelíes" e informó que las ambulancias acudieron a la zona. Un testigo declaró a AFP que un cohete alcanzó un edificio, que se derrumbó al instante.

Por su parte, el Ejército israelí indicó en un comunicado que "en las últimas horas, aviones de combate alcanzaron objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, incluyendo lanzacohetes orientados hacia el territorio de Israel, instalaciones de almacenamiento de armas y sitios de infraestructura terrorista". Afirmó además haber "llevado a cabo un bombardeo de precisión en un suburburbio de Beirut.

Israel indicó que golpeó 120 objetivos en Líbano, no solo en Beirut. En el sur, 24 personas murieron en ataques cerca de Sidón, y en el este del país al menos 25 fallecieron, según el Ministerio libanés de Salud. En las últimas 48 horas, 14 rescatistas murieron en ataques israelíes, según la misma fuente.

Israel bombardea objetivos en Yemen

El ejército israelí bombardeó este domingo puertos y centrales eléctricas en Hodeida, una región del oeste de Yemen bajo control de los rebeldes hutíes, informó la cadena Al Masirah, controlada por los insurgentes. Al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas.

Un trabajador portuario y tres ingenieros murieron y 33 personas resultaron heridas. Los equipos de ambulacias seguían buscando a personas desparecidas, informó la cadena.

Los hutíes, aliados de Irán, al igual que el movimiento libanés Hezbollah y el grupo palestino Hamas, abrieron un frente contra Israel en "solidaridad" con los palestinos de Gaza. El sábado reivindicaron un disparo de misil hacia el aeropuerto de Tel Aviv.

"Una nueva agresión israelí tuvo como objetivo el puerto de la ciudad de Hodeida y el de Ras Issa en la provincia del mismo nombre, así como dos centrales eléctricas", indicó Al Masirah.

El ejército israelí indicó por su parte que "durante una operación aérea de gran magnitud, decenas de aviones de la fuerza aérea (...) atacaron objetivos de uso militar del régimen terrorista de los hutíes en las regiones de Ras Issa y Hodeida".

"Las centrales eléctricas y un puerto marítimo" atacados eran "utilizados por los hutíes para "trasladar armas iraníes en la región y suministros para las necesidades militares", agregó un portavoz del ejército, David Avraham, en un comunicado a la AFP.



Con información de AFP y AP.

