Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes

Video Qué impacto económico y político tiene el ataque de EEUU a las bases nucleares de Irán

Irán respondió este lunes con dos ataques con misiles al bombardeo estadounidense a tres instalaciones de su programa nuclear.

Se trata de dos bases de EEUU en Catar e Irak. Las instalaciones militares afectadas por fueron la base aérea Al Udeid en Catar, a la que Irán disparó cerca de 10 misiles, según reportes. La base aérea Ain Al Asad en Irak al parecer fue atacada por milicianos iraníes, según reportes.

Al Udeid, la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente

La base Al Udeid, ubicada en la ciudad de Doha, capital de Catar, es la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, donde están desplegados cerca de 10,000 soldados estadounidenses, del total de 40,000 que se encuentran en la región.

La base también alberga la sede del comando central o CENTCOM de EEUU para todas sus operaciones aéreas en la región, donde también prestan servicio rotatorio personal militar de Reino Unido.

A raíz de las crecientes tensiones entre Irán e Israel, Estados Unidos reubicó casi 40 aeronaves de Al Udeid, según The Economic Times, como medida de precaución para proteger al personal y sus equipos.

Estados Unidos y Catar mantienen una sólida relación de cooperación en materia de defensa, con acuerdos en seguridad, intercambio de inteligencia y otras áreas, según informa el sitio web del Departamento de Estado.

Ejemplo de esa estrecha relación, el reino de Catar recientemente dio a Estados Unidos un lujoso avión Boeing 747, descrito como un palacio volador, una iniciativa fuertemente criticada debido a que se trata de un regalo al gobierno de Trump que puede comprometer la independencia de la política exterior estadounidense hacia ese país árabe.

La base aérea Al-Asad ya había sido blanco de ataques

Construida en 2003, la base aérea Ain Al-Asad está ubicada en la provincia de Anbar, al noroeste de Bagdad, y ya había sido blanco de agresiones en el pasado.

En 2015, la base fue objeto de ataques con mortero por parte de militantes del Estado Islámico y luego agredida por 25 combatientes de esa organización, quienes fueron abatidos en su mayoría por las fuerzas de seguridad iraquíes que custodiaban el perímetro según reportó el Pentágono.

En enero de 2020 se produjo otro ataque después de que el entonces secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, afirmara que Estados Unidos debería esperar represalias por el asesinato del comandante militar iraní Qassem Soleimani en Irak el días antes.

Ain Al Asad sirvió como lugar de entrenamiento de soldados iraquíes por parte de fuerzas estadounidenses en su esfuerzo para combatir al Estado Islámico.

