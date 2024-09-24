Israel vuelve a bombardear Líbano tras los masivos ataques contra Hezbollah que dejaron más de 500 muertos

Israel continuó atacando presuntas posiciones de Hezbollah en Líbano este martes, un día después del bombardeo masivo que dejó cerca de 560 muertos y provocó el éxodo de miles de personas.

Tras varios ataques durante la madrugada, una fuente de seguridad de Líbano informó que un ataque israelí alcanzó este martes un bastión de Hezbollah en el sur de Beirut y el ejército israelí confirmó que llevó a cabo un ataque en la capital libanesa.

PUBLICIDAD

"Un ataque israelí tuvo como objetivo dos pisos de un edificio residencial en el área de Ghobeiri", dijo la fuente de seguridad a la agencia AP, bajo anonimato.

El ejército israelí no dio más detalles de inmediato. "Las FDI llevaron a cabo un ataque selectivo en Beirut. Los detalles se darán a conocer próximamente", añadió el cuerpo militar.

Líbano revive los horrores de la guerra de 2006 tras bombardeos de Israel

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que los ataques registrados desde el lunes se cobraron la vida de al menos 558 personas, incluyendo 50 menores y 94 mujeres, y dejaron más de 1,800 heridos, la mayor cifra de fallecidos en una única jornada en Líbano desde la guerra que enfrentó a Israel y Hezbollah durante un mes en 2006.

Miles de libaneses huyeron del sur del país luego de que el ejército israelí ordenó la evacuación de las zonas donde acusa a Hezbollah de colocar sus lanzadores de proyectiles y otras armas, en el mayor éxodo desde la guerra de hace 18 años.

En la imagen, vehículos atascan las carreteras durante la evacuación del sur de Líbano el lunes, en medio de ataques israelíes, en Sidon, Líbano. Imagen Mohammed Zaatari/AP



Las familias desplazadas pasaron la noche en albergues improvisados en escuelas en la capital, Beirut, y en la ciudad costera de Sidón. Con los hoteles abarrotados o las habitaciones a precios fuera del alcance de muchos núcleos familiares, quienes no encontraron cobijo durmieron en autos, parques o a la orilla del mar.

Issa Baydoun huyó del poblado de Shihine, en el sur de Líbano, cuando fue bombardeado, y llegó a la capital en un convoy de vehículos con toda su familia. Tras descubrir que los albergues estaban llenos, pernoctaron en sus propios autos a un lado de la carretera.

PUBLICIDAD

“Tuvimos muchos problemas en la carretera para llegar hasta aquí", afirmó. Baydoun rechazó la afirmación israelí de que solo ataca objetivos militares. “Evacuamos nuestras casas porque Israel está atacando a civiles", apuntó. “Por eso abandonamos nuestros hogares, para proteger a nuestros hijos".

Varias personas ofrecieron apartamentos o habitaciones vacías en sus casas en publicaciones en redes sociales, mientras que algunos voluntarios instalaron un comedor en una gasolinera vacía de Beirut para preparar comida para los desplazados.



En la ciudad oriental de Baalbek, la Agencia Nacional de Noticias informó de filas en panaderías y gasolineras mientras los residentes se apuraban para hacer acopio de productos básicos en previsión de otra posible ronda de ataques este martes.

En el paso fronterizo con Siria se registraron atascos masivos mientras la gente trataba de huir al país vecino, a pesar de que también está en guerra. Un responsable de seguridad sirio dijo este martes a la AFP que en las últimas horas unas 500 personas han cruzado la frontera de Líbano a Siria, huyendo de los bombardeos israelíes.

Israel sigue atacando objetivos de Hezbollah en Líbano

Israel anunció el martes decenas de nuevos ataques aéreos contra supuestos bastiones de Hezbollah en Líbano, incluido uno "selectivo" en la capital, según informaron los militares.

Los bombardeos se produjeron después de que el país dijera que había matado a un "gran número" de militantes al atacar a unos 1,600 objetivos sospechosos de Hezbollah en todo el país.

PUBLICIDAD

Entre sus ataques, las autoridades israelíes reportaron uno contra una célula que habría lanzado cohetes contra Israel durante la noche, y también dijeron haber alcanzado objetivos cerca de la frontera con tanques y artillería.

Hezbollah lanza misiles contra Israel e respuesta

Por su parte, el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah dijo que durante la noche disparó misiles contra ocho puntos en Israel, incluyendo una fábrica de explosivos en Zichron, a 37 millas de la frontera.

El ejército israelí dijo el martes en la mañana que se dispararon 55 cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel, donde provocaron incendios y daños en edificios.

El Centro Médico Galilea, un hospital del norte de Israel, dijo que recibió dos pacientes con heridas leves en la cabeza tras la caída de un cohete cerca de su vehículo. Varios más estaban siendo atendidos por heridas leves sufridas al salir corriendo hacia los refugios o en accidentes de tráfico cuando se activaron las alarmas antiaéreas.

Los ataques israelíes en el sur de Líbano

Israel dijo que atacó depósitos de armas de Hezbollah. Los datos de satélites de seguimiento de incendios estadounidenses analizados el martes por la agencia AP mostraron la amplia gama de ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano, en una zona de más 650 millas cuadradas.

Los expertos suelen utilizar el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA para rastrear los incendios forestales en zonas rurales de Estados Unidos. Pero también se suele emplear para rastrear los fuegos que siguen a los ataques aéreos, especialmente cuando un proyectil enciende material inflamable en tierra, como municiones o combustible.

PUBLICIDAD

Los datos recopilados el lunes muestran incendios significativos en todo el sur de Líbano, desde la frontera con Israel hasta el norte de Mashghara, en el valle de Bekaa, a poco más de 10 millas de la frontera. En varias zonas hubo incendios múltiples e intensos, como en las inmediaciones de la ciudad costera sureña de Naqoura, que alberga una base de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la región. También se registraron otros en zonas rurales o pueblos.

Israel y Hezbollah: ¿hacia una nueva guerra total?

Israel y Hezbollah parecen estar al borde de una nueva guerra tras la constante escalada de las tensiones durante los últimos 11 meses. La milicia ha estado disparando cohetes, misiles y drones hacia el norte de Israel en solidaridad con los palestinos y su aliado Hamas, un grupo insurgente que gobernaba Gaza y que también cuenta con el apoyo de Irán.

Israel ha respondido con ataques aéreos cada vez más intensos y con el asesinato selectivo de comandantes de Hezbollah, al tiempo que amenaza con lanzar una operación más amplia.

Casi un año de ataques transfronterizos ha vaciado ya las comunidades más próximas a la frontera, desplazando a decenas de miles de personas en ambos lados. Israel ha prometido que hará todo lo posible para garantizar que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares en la región, mientras que Hezbollah afirmó que mantendrá sus ataques hasta que se alcance un alto el fuego en Gaza, algo que parece cada vez más lejano.

PUBLICIDAD

Con información de AP y AFP.