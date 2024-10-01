Primer ministro de Israel dice que Irán "cometió un gran error" y promete represalias tras ataque con misiles

Video Irán responde y ataca Israel: así interceptó los misiles sobre Jerusalén y Tel Aviv el domo de hierro

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que Irán "cometió un gran error" y que pagará por ello luego del masivo ataque con misiles llevado a cabo por Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que su sistema antiaéreo -conocido como el 'Domo de Hierro'- logró derribar la mayoría de los aproximadamente 200 misiles lanzados por las fuerzas iraníes este martes y que no se detectaban "amenazas aéreas adicionales".

En la apertura de una reunión del gabinete, el primer ministro israelí afirmó que Irán "no entiende" la "determinación de tomar represalias" de su país contra sus enemigos.

"Lo entenderán", dijo. "Quienquiera que nos ataque, nosotros le atacaremos".



El portavoz de las IDF, Daniel Hagari, dijo que no se habían reportado muertes a raíz de los ataques, pero que aún se evaluaba la situación. Solo unos cuantos misiles lograron impactar zonas del centro y sur de Israel.

Sin embargo, también afirmó que el ataque tendrá "represalias" y que Israel responderá en el "tiempo" y "lugar" que decida.

Medios de comunicación internacionales reportaron múltiples explosiones y destellos de misiles sobre las regiones de Tel Aviv y Jerusalén. Haaretz reportó impactos en las regiones centrales del país y en el Negev y Sharón.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que los ataques eran una respuesta a los asesinatos de líderes de Hezbollah como Hassan Nasrallah. Amenazó con "ataques devastadores" si Israel contraatacaba, de acuerdo con un reporte de la agencia iraní Tasnim.

Desde temprano Hagari informó que Washington les notificó que había detectado señales de que Teherán se estaba preparando para el ataque. Tras los ataques, Hagari dijo que por ahora no se detectaban "amenazas aéreas adicionales" y que la mayoría de los misiles fueron derribados por el sistema de defensa aérea israelí.

De acuerdo con Haaretz, el sistema de alertas israelí informó a los habitantes del país que podían salir de los refugios, indicando un aparente cese de la amenaza por el momento.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, habló con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, antes de los ataques. En la conversación, hablaron de la "preparación operativa de Israel para defender a sus ciudadanos y activos militares, así como de la postura de las fuerzas estadounidenses en la región", añadió.

Un funcionario estadounidense dijo a varios medios que un ataque aéreo iraní contra Israel tendría "graves consecuencias".

En semanas recientes, las tensiones entre Israel e Irán se han recrudecido conforme las fuerzas israelíes han intensificado su ofensiva en contra del Hezbollah en Líbano, un grupo que tiene el respaldo iraní.

La agresión iraní ocurriría luego de que Israel anunció una incursión en el sur de Líbano con el objetivo de continuar debilitando la infraestructura y fuerza militar de Hezbollah.

Ejército israelí se declara listo para "defender" al país de ataques

Antes de los ataques, un vocero del ejército israelí dijo que las fuerzas armadas estaban listas para "proteger" y "defender" a la nación.

En medio de las tensiones, la embajada estadounidense en Israel giró una "alerta de alto nivel" a su personal en ese país y en territorios palestino para regresar a Estados Unidos y estar preparados para entrar en un "refugio contra bombas".

Por su parte, el Comando Central estadounidense anunció que desplegó tres escuadrones aéreos a la región.

Las autoridades aéreas en Israel reabrieron el espacio aéreo del país luego de haber suspendido las actividades ante la amenaza de los ataques iraníes.

En abril, Irán lanzó un ataque directo sin precedentes contra Israel, pero pocos de sus proyectiles alcanzaron sus objetivos. Muchos fueron derribados por una coalición liderada por Estados Unidos, mientras que otros aparentemente fallaron en el lanzamiento o se estrellaron en vuelo.

Biden dice que su gobierno está listo para proveer ayuda a Israel ante ataques

En una publicación en X, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que su administración estaba lista para proveer ayuda a Israel ante los ataques iraníes y proteger al personal estadounidense desplegado en la región.

Añadió que sostuvo un encuentro junto con la vicepresidenta Kamala Harris y el equipo de seguridad nacional para dialogar sobre las agresiones contra Israel.

El Pentágono dijo en un comunicado que Austin, secretario de Defensa, dijo a su homólogo israelí, Gallant, que las fuerzas estadounidenes estaban bien posicionadas para "defender al personal estadounidense, aliados y socios ante las amenazas de Irán y organizaciones terroristas pro-iraníes".

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Sean Savett, dijo en X que Biden y Harris monitoreaban los ataques iraníes desde la Sala de Situación o Situation Room.

Savett reiteró que Biden pidió al Ejército estadounidense proveer apoyo a Israel ante los ataques y derribar los misiles lanzados contra territorio israelí.

Misión de Irán ante la ONU dice que ataques contra Israel son "legales"

La misión de Irán ante la ONU dijo que los ataques contra Israel son parte de una respuesta "legal, racional y legítima" contra lo que calificó como "actos terroristas del régimen sionista", aunque no especificó cuáles eran esos ataques.

"Si el régimen sionista se atreve a responder o cometer nuevos actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y aplastante. Se aconseja a los estados regionales y a los partidarios de los sionistas que se separen del régimen", advirtió la representación diplomática iraní.



