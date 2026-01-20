Donald Trump 'Make America Go Away': La frase en las gorras de manifestantes pro-Groenlandia para burlarse de MAGA y Trump La icónica frase “Make America Great Again” fue parodiada en Dinamarca como “Make America Go Away” en gorras usadas en protestas y redes sociales, como gesto de burla al presidente Donald Trump y de apoyo a Groenlandia.

La famosa frase “ Make America Great Again” que se convirtió en uno de los principales lemas de Donald Trump y que es utilizada en productos como gorras y playeras , ahora fue parodiada por los daneses como “ Make America Go Away” y está siendo utilizada ante la amenaza del presidente de apropiarse de Groenlandia.

Las gorras de béisbol rojas que imitan las icónicas gorras MAGA han ganado popularidad junto con diversas variantes en las redes sociales y en las protestas públicas, incluida una manifestación del fin de semana celebrada en Dinamarca.

"Quiero mostrar mi apoyo a Groenlandia y también demostrar que no me gusta el presidente de los Estados Unidos", dijo Lars Hermansen, un residente de Copenhague de 76 años que llevaba una de las gorras rojas en una protesta el sábado.

De acuerdo con AP, las gorras fueron creadas por Jesper Rabe Tonnesen, dueño de una tienda de ropa vintage de Copenhague.

Las primeras ediciones fueron un fracaso el año pasado, hasta que la administración Trump intensificó recientemente su retórica sobre Groenlandia. Ahora están apareciendo por todas partes.

La demanda aumentó repentinamente, pasando de ser mínima a agotarse en un solo fin de semana.

¿Cuándo surgió MAGA?