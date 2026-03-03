EE.UU.

Miles de estadounidenses intentan dejar Medio Oriente mientras el gobierno organiza vuelos chárter y militares a la región

Miles de estadounidenses están en contacto con el Departamento de Estado mientras buscan información o ayuda sobre cómo dejar el Medio Oriente, cuando se cumple el cuarto día de hostilidades en la región tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán el pasado fin de semana.

Por:N+ Univision y AP
Video "Necesitamos saber dónde están": Marco Rubio manda mensaje a estadounidenses en Medio Oriente

Miles de ciudadanos estadounidenses buscan forma o información sobre cómo dejar el Medio Oriente, en medio de los temores de agravamiento de los bombardeos iraníes contra objetivos militares de Israel o EEUU en la región, y que ya han dejado explosiones en Catar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí.

El Departamento de Estado informó este martes que está "consiguiendo aviones militares y vuelos chárter para los ciudadanos estadounidenses que desean abandonar Oriente Medio", según informó en redes sociales Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos.

El funcionario indicó que el departamento ha estado en contacto con casi 3,000 estadounidenses que desean abandonar la región o que buscan información sobre cómo salir de ella.

Se estaban organizando vuelos chárter desde Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En los países donde los aeropuertos o el espacio aéreo estaban cerrados, según informó el departamento, se estaba organizando el transporte terrestre a países donde había vuelos disponibles, como Egipto y Omán.

La conflictividad en la región, en la cual Irán ha disparado misiles contra instalaciones estadounidenses, ha llevado a una reducción de emergencia del personal del Departamento de Estado, lo que complica aún más las gestiones consulares de traslado para los ciudadanos de EEUU en la región.

Los servicios consulares no están disponibles en muchos lugares y la reducción de personal ha limitado las relaciones oficiales cruciales con los gobiernos aliados y socios durante la guerra, incluidos Baréin, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar y Arabia Saudita.

No obstante, el departamento informó que más de 9,000 estadounidenses habían regresado sanos y salvos de Oriente Medio desde el fin de semana, muchos de ellos sin ayuda del gobierno, y que se estaba poniendo en contacto con aquellos que habían solicitado ayuda.

La mayor retirada estadounidense en la región desde la guerra de Irak

La magnitud de la retirada estadounidense en la región rivaliza, si no supera, con la que se llevó a cabo en el período previo y posterior a la invasión de Irak en 2003. En aquel entonces, el Departamento de Estado redujo su personal en más de una docena de países y aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran o consideraran seriamente la posibilidad de abandonar los países de Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia, desde Marruecos hasta Pakistán.

El lunes, se comunicó a los estadounidenses en un anuncio redactado apresuradamente y publicado en redes sociales que abandonaran Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen, a pesar de que los vuelos comerciales y otros medios de transporte se habían visto interrumpidos.

El martes por la mañana se informó a los estadounidenses de que el Departamento de Estado había ordenado a los diplomáticos no esenciales y a las familias de las embajadas que abandonaran Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Las embajadas en Jordania, Kuwait, Líbano y Arabia Saudita también permanecieron cerradas al público el martes. Sin embargo, solo una misión diplomática, el consulado de Estados Unidos en Karachi (Pakistán), suspendió completamente sus operaciones.

