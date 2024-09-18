Es falso que la cadena ABC haya despedido a los moderadores del debate entre Trump y Harris

La afirmación proviene de un contenido que originalmente se creó a manera de broma.

Publicaciones en Facebook, compartidas el 13 de septiembre de 2024, aseguran que la cadena de televisión ABC despidió a los periodistas David Muir y Linsey Davis , quienes participaron como moderadores en el debate entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris el martes 10 de septiembre, pero eso es falso. La afirmación fue compartida originalmente como un contenido de sátira. Además, ambos profesionales seguían trabajando en ABC al momento de publicar esta verificación.

“ABC despide a los moderadores del debate David Muir y Linsey Davis: ‘Son una desgracia para su profesión”, dice el texto de los posteos en los que se incluyen dos fotografías distintas de los periodistas. En una publicación Davis usa un vestido amarillo y Muir un traje azul marino; en la otra Davis viste un vestido azul marino y Muir un traje gris. En el apartado de comentarios se comparte un enlace a una nota que se titula de la misma manera.

La afirmación se originó en una web satírica

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que publicaciones con la misma afirmación de que los moderadores fueron despedidos habían circulado en inglés antes, por lo que medios de comunicación informaron que ni Muir ni Davis habían sido despedidos. Detallaron que dicha aseveración se publicó originalmente como contenido satírico en inglés.

Hicimos una búsqueda en Facebook con palabras clave y encontramos que donde se publicó la afirmación originalmente, el 11 de septiembre de 2024, fue en la página de SpaceX Fanclub en esa red social. El posteo se compartió un día después del debate presidencial, y en este sí se especifica que se trata de “una publicación satírica”, al final del mensaje.

Además, la imagen que adjunta en la publicación es la misma en que Davis usa un vestido amarillo y Muir un traje azul, pero en este caso sobre la foto de ella se ve la leyenda: “Calificado como sátira”, y sobrepuesta a la foto de Muir dice: “Nada en esta página es real”.

La búsqueda de palabras clave también arrojó un resultado de Esspots , una web que forma parte de una red de sitios que publican contenido satírico llamado SpaceXMania. En esa página se publicó una nota con la afirmación de los moderadores supuestamente despedidos, pero en ella sí se especifica en las etiquetas al inicio del texto que se trata de una “sátira”. También al final aparece la leyenda: “Este es un artículo satírico, no es verdad”.

Este texto es el mismo que se comparte en las publicaciones con la afirmación falsa sobre los despidos, pero en español y sin la aclaración de que se trata de un contenido de parodia.

Muir y Davis siguen trabajando

Una búsqueda en la web de ABC news del nombre de David Muir nos llevó a un comunicado de prensa publicado el 17 de septiembre de 2024 anunciando que el noticiero número uno en transmisión y cable es World News Tonight With David Muir, que “lidera en todos los ámbitos: en espectadores totales, adultos de 25 a 54 años y adultos de 18 a 49 años”.

Además,el 16 de septiembre de 2024, tres días después de que las publicaciones que estamos verificando se compartieran, Muir estuvo al aire en televisión.

Davis, por su parte, también apareció en el noticiero World News Tonight el 15 de septiembre de 2024 y el 17 de septiembre de 2024.

Desde elDetector escribimos a ABC en busca de un comentario, pero no recibimos respuesta al momento de la publicación de esta verificación. Sin embargo, hasta el 18 de septiembre no encontramos comunicados oficiales en su web que informen del despido de Muir o Davis.

Conclusión

Es falso que los periodistas David Muir y Linsey Davis, quienes moderaron el debate presidencial entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, hayan sido despedidos de la cadena de noticias ABC, medio que lo organizó. La aseveración surgió de una web que se dedica a compartir contenido satírico y posteriormente fue compartida también en sus redes sociales. En dichas publicaciones en inglés sí se especifica que la información no es real. Además, confirmamos que ambos periodistas han estado al aire días después de que se viralizaron las afirmaciones falsas de su supuesto despido. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

