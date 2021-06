Miguel Bosé: de ídolo pop a negacionista activo de la pandemia

Bosé vociferó numerosamente sus acusaciones y teorías: “Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España Bill Gates… Una vez activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pedro Sánchez ‘El Salvador’, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista, como de costumbre”.