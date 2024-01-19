50 muertos dejan hasta ahora las tormentas invernales en EEUU

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma

Dos semanas de tormentas que han convertido las carreteras en trampas mortales, afectan a millones de personas desde Oregón hasta Tennessee y provocan cortes de energía que podrían tardar semanas en solucionarse, porque el sistema invernal siguen golpeando a ambas costas.

Se atribuye a la lluvia, la nieve, el viento y las temperaturas extremadamente frías la causa de al menos 50 muertes en Estados Unidos durante las últimas dos semanas, a medida que una serie de tormentas se desplazan por el país.

El viernes nevaba en la ciudad de Nueva York, Baltimore y Washington, D.C. Pero los mayores problemas persistieron en los lugares que ya se habían visto muy afectados por las tormentas de principios de semana.

En la costa oeste, el gobernador de Oregón declaró una emergencia estatal el jueves por la noche, casi una semana después del inicio de una devastadora tormenta de hielo.

Miles de residentes se han quedado sin electricidad desde el fin de semana pasado en partes del valle de Willamette, en Oregón, debido a la lluvia helada.

Las escuelas públicas de Portland cancelaron clases por cuarto día consecutivo en medio de preocupaciones sobre carreteras heladas y daños por agua a los edificios, y también se ordenó el cierre de las oficinas estatales en Portland el viernes.

El frío en el estado de Washington fue el responsable de cinco muertes. Las personas, la mayoría de ellas presuntamente sin hogar, murieron por exposición al frío en sólo cuatro días la semana pasada en Seattle cuando las temperaturas cayeron muy por debajo del punto de congelación, dijo la oficina del médico forense.

Las nevadas también afectan al Sur

El hielo también fue un problema en el Sur. La nieve y la lluvia helada agregaron otra capa de hielo en Tennessee el jueves. Más de 22,8 centímetros (9 pulgadas) de nieve han caído alrededor de Nashville desde el domingo, casi el doble del promedio anual.

Las autoridades atribuyeron al menos 17 muertes al clima en el estado. Entre ellos se encontraban un conductor de un camión que se deslizó con un remolque en una interestatal, un hombre que se cayó por un tragaluz mientras limpiaba un techo y una mujer que murió de hipotermia después de ser encontrada inconsciente en su casa.

Dos personas murieron a causa de la exposición en lugares tan al sur como Luisiana, donde las temperaturas en parte del estado se mantuvieron bajo cero durante más de dos días.

El jueves, Will Compton, de la organización sin fines de lucro Open Table Nashville, que ayuda a personas sin hogar, detuvo su camioneta frente al Museo y Salón de la Fama de la Música Country para repartir gorros, mantas, bebidas proteicas y calcetines mientras caía una lluvia helada.

"Las personas pobres y las personas sin hogar son las más afectadas", dijo Compton.

El frente frío que baja desde Canadá

El viernes, más aire extremadamente frío llegaba al Medio Oeste desde Canadá. Varios estados estaban bajo aviso ya que los meteorólogos advirtieron que la sensación térmica de hasta -30 grados Fahrenheit podría ser común hasta el domingo por la mañana.

Desde que comenzó el clima extremadamente frío la semana pasada, se han reportado más de 60 derrames de petróleo y otros incidentes ambientales en los campos petroleros de Bakken en Dakota del Norte. Los vientos helados que alcanzaron temperaturas tan bajas como -70 grados F han ejercido presión sobre los trabajadores y los equipos, y los reguladores dijeron que el clima extremo exigió a los trabajadores e hizo que los accidentes fueran más probables.

La nieve acumulada por el lago finalmente salió de Buffalo, Nueva York, el jueves por la noche después de enterrar partes de la ciudad y algunos suburbios bajo cinco pies de nieve en cinco días. Los Buffalo Bills renovaron su llamado para paleadores de nieve el viernes, ofreciendo $20 por hora para ayudar a excavar el Highmark Stadium antes del partido de playoffs divisional de este domingo contra los Kansas City Chiefs.

En Washington, D.C., nevaba suavemente y las calles alrededor del Capitolio de Estados Unidos estaban en silencio. Las escuelas volvieron a cerrar por segunda vez en una semana y el gobierno tuvo un retraso de dos horas.