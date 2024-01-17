La ola de frío ártico ofrece una breve tregua: se viene otra para el fin de semana

Video Por qué EEUU sufre frecuentes olas de frío ártico a pesar de que el planeta se está calentando

La brutal ola de frío que trajo un frente ártico que ha congelado desde el fin de semana gran parte del territorio estadounidense dará este miércoles una breve tregua con el regreso a temperaturas normales en el invierno, pero será muy breve y localizada porque llega otra ráfaga polar.

"Aunque esta oleada de aire ártico no parece tan extrema como la primera, temperaturas extremadamente frías son posibles en algunas áreas de las Llanuras Centrales este fin de semana", advierte el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

PUBLICIDAD

En el sur de Texas y al este de la costa del golfo de México, las temperaturas máximas volverán a los 60 y 70 grados Fahrenheit este jueves, de acuerdo con el pronóstico del NWS.

Pero hacia las Llanuras del Norte y Centrales continuarán registrándose valores muy por debajo del promedio para la fecha, que llegarán al sur de EEUU el viernes, dice el boletín del NWS.

Video 4 imágenes satelitales que muestran el devastador impacto de la ola de frío ártico en EEUU



Hacia el oeste de los Grandes Lagos, el flujo frío del noroeste traerá bandas de intensa nieve por efecto lago, especialmente al sur de los lagos Erie y Ontario.

Se han emitido advertencias de nieve con acumulaciones de entre 1 y 3 pies hasta el jueves por la noche. Otro sistema debería traer una nueva ronda de nieve ligera al Medio Oeste.

Oregon y Washington bajo la lluvia helada

Un sistema de tormentas del Pacífico responsable de una significativa lluvia helada en Portland continúa su trayectoria hacia la costa de Washington, donde se espera una intensa nevada en las montañas del interior, dice el NWS.

Se esperan impactos moderados a importantes de tormentas invernales en la región de las Cascadas y las Montañas Rocosas del Norte debido a una combinación de nevadas intensas y tasas de acumulación de nieve superiores a 2 pulgadas por hora.

En el suroeste del estado de Washington y el oeste de Oregon —incluyendo las ciudades de Portland, Salem y Eugene— se esperan de entre 0.25 y una pulgada de hielo, mientras que para el área de Seattle se anticipaba lluvia helada.

Video Usaron aplicaciones como Google Maps para escapar de una nevada y quedaron atrapados



Las escuelas estaban cerradas en muchos lugares, se redujo la circulación de autobuses y se abrieron los albergues para la gente sin hogar. Las autoridades advirtieron de las malas condiciones en las carreteras y de la posibilidad de nuevos cortes de luz mientras equipos de operarios trataban de restablecer el servicio para miles de usuarios que llevaban días sin electricidad.

PUBLICIDAD

En Oregon, las autoridades de transporte cerraron 47 millas en la Interestatal 84, una importante autovía que cruza el país de este a oeste, desde Portland a través de la garganta del río Columbia, debido a la amenaza de hielo.