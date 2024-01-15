La ola de frío ártico sigue golpeando gran parte de EEUU con temperaturas bajo cero: hay cuatro muertos

Video Inundaciones, ventiscas y tormentas: la alerta meteorológica que abarca casi todo Estados Unidos

Una peligrosa ola de frío ártico continúa barriendo Estados Unidos este lunes y persistirá al menos hasta mediados de semana, prolongando un frío intenso que estableció récords de temperaturas mínimas en algunas partes del país y amenaza con interrumpir aún más la vida diaria.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que se esperan caídas en la temperatura con sensaciones térmicas de hasta 30 grados bajo cero desde las Montañas Rocosas hasta Kansas y el norte de Iowa, poniendo a prueba la resistencia de los votantes este lunes en el caucus de Iowa.

"No puedes quedarte en casa", dijo el expresidente Donald Trump a sus seguidores el domingo. "Si estás enfermo como un perro, dices: 'Cariño, tengo que hacerlo'. Incluso si votas y luego mueres, vale la pena".

Las tormentas de frío ártico causaron al menos cuatro muertos y dejaron sin electricidad a decenas de miles en el Noroeste, trajeron nieve al Sur y azotaron el Noreste con condiciones de ventisca.

Video Imágenes muestran el golpe de las inundaciones en medio de la feroz tormenta en EEUU

Juego de la NFL suspendido por nula visibilidad y vientos fuertes

El frío y las nevadas obligaron a posponer el juego de playoffs de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills. El partido fue programado para celebrarse este lunes después de ser cancelado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nativa de Buffalo, publicó un video en la red social X, anteriormente conocido como Twitter, mostrando condiciones casi de nula visibilidad.

"Condiciones en este momento en Orchard Park, donde el juego debería haber comenzado hace momentos", escribió el domingo por la tarde. "Nula visibilidad y vientos peligrosamente fuertes".

Trabajadores removiendo la nieve del Highmark Stadium en Orchard Park, NUeva York. Imagen Jeffrey T. Barnes/AP



Los Bills invitaron a los fanáticos más fervientes a ayudar a despejar el estadio Highmark lleno de nieve, ofreciendo $20 por hora por su trabajo.

"Hicimos progresos con las palas, pero no mucho en absoluto", dijo Logan Eschrich, que se dirigió a Buffalo y colaboró.

Aún queda por ver si se puede jugar este lunes por la tarde. El NWS espera precipitaciones de nieve en el norte del estado de Nueva York, que aumentarán la capa de 1 a 2 pies que ya cubre la región. La nieve caía la noche del domingo a una tasa de 2 pulgadas por hora.

Sensaciones térmicas bajo cero

Las sensaciones térmicas bajo cero afectarán gran parte del país, descendiendo hasta 50 grados bajo cero en Montana y las Dakotas.

"Se tarda cuestión de minutos para que se desarrolle la congelación", dijo el Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur en un comunicado el domingo, instando a las personas a quedarse en casa.

Otras partes del país podrían ver temperaturas descender de 25 a 40 grados por debajo de lo normal, desde las Montañas Rocosas hasta el Valle de Ohio.

A medida que las temperaturas en Texas bajaron, el operador de la red eléctrica del estado instó a los residentes a conservar la electricidad el lunes por la mañana debido a que el frío causaba una "demanda récord" de energía.



Una congelación mortal en 2021 dejó a millones de texanos sin energía, pero los funcionarios estatales expresaron confianza esta semana en la confiabilidad de la red eléctrica a medida que se acercaba el frente ártico.

Se espera que lluvias heladas azoten partes de las Llanuras del Sur y los Montes Apalaches del Sur.

Incluso lugares como Florida no serán perdonados por el mal tiempo, con pronósticos que predicen lluvias y tormentas eléctricas desde el lunes hasta el martes.

Oregon: muertes, apagones y vuelos suspendidos por la borrasca

En Oregon, más de 120,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad, la mayoría de ellos en el área metropolitana de Portland, un día después de que vientos fuertes y una mezcla de nieve y hielo derribaran árboles y líneas eléctricas.

Alrededor de 100 árboles se derribaron durante el fin de semana en una comunidad justo al sur de Portland, incluyendo uno que cayó sobre una casa y mató a un hombre. Dos personas más murieron de supuesta hipotermia y una cuarta en un incendio que se propagó desde una estufa de llama abierta después de que un árbol cayera sobre una autocaravana.

Debio a las condiciones del tiempo, trabajadores debieron suspender el corte de un árbol gigante que cayó sobre una casa y un auto en Portland, Oregon. Imagen Jenny Kane/AP

Para la mañana de este lunes se reportaban todavía más de 100,000 clientes sin electricidad según la página de seguimiento del servicio PowerOutage.

También se informaron cortes de energía generalizados que afectaron a decenas de miles de personas el domingo en Michigan, Nueva York, Pennsylvania y Wisconsin. En Nebraska, la Omaha Public Power District pidió a los clientes que conservaran electricidad para evitar cortes de energía.

Los aeropuertos en todo el país se vieron afectados. El domingo, se registraron 1,567 cancelaciones de vuelos en EEUU y más de 7,900 retrasos, según la página de monitoreo de tráfico aéreo FlightAware. Para este lunes por la mañana, ya se registraban más de 1,470 itinerarios cancelados.