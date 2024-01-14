Caucus de Iowa: el futuro de DeSantis y Haley se juega en las zonas menos pobladas

Video ¿Nikki Haley podrá dar la sorpresa en el Caucus de Iowa y dejar de lado a DeSantis? El debate en Línea de Fuego

El paisaje del noroeste de Iowa está formado por altas llanuras, en lugares marcados por campos de altísimas turbinas eólicas blancas que se ven interrumpidos por granjas de cerdos.

Es el corazón cristiano evangélico del conservador estado de Iowa. Su población está dispersa en decenas de condados, pero los votantes de aquí son fundamentales en las primarias republicanas que empiezan este lunes con los caucus o asambleas ciudadanas del estado.

Tanto el expresidente Donald Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han invertido en atraer a los evangélicos de la región, haciendo de la lucha por el noroeste de Iowa un microcosmos de la carrera para ganar los caucus del lunes.

Trump había programado dos mítines este fin de semana en la zona, pero debió cancelarlos debido a las tormentas invernales. DeSantis ha pasado horas cortejando a los votantes, deteniéndose el jueves en Rock Rapids, con una población de 2,600 habitantes, antes de dirigirse a Le Mars, unas cuatro veces más grande.

Aunque los candidatos republicanos en Iowa no están hablando mucho sobre el derecho al aborto, reflejo de las preocupaciones de no levantar un tema que sea ganador para los demócratas, muchos votantes y pastores en el noroeste de Iowa dicen que ese sigue siendo su enfoque central.

"Hablando en nombre de mis feligreses, muchos de ellos recuerdan a Trump y dicen que, entre los presidentes recientes, ha hecho más por la causa provida", dijo a la agencia AP el reverendo John Vermeer de Rock Rapids, uno de los muchos clérigos de la región que son parte de la conservadora Iglesia Reformada que llegó a la zona con colonos de los Países Bajos hace más de 150 años.

Derogar Roe vs Wade era un objetivo largamente buscado por los opositores al aborto. Es un punto que destacan los partidarios de Trump, aunque reconozcan que sus tres matrimonios, por ejemplo, lo convierten en una opción poco convencional para los cristianos devotos.

Las credenciales antiaborto de DeSantis

DeSantis está compitiendo agresivamente con Trump aquí. Varias personas entrevistadas en los últimos días señalaron que DeSantis firmó una prohibición del aborto de seis semanas en Florida. Trump ha criticado una prohibición de seis semanas por considerarla demasiado estricta y se opone a una prohibición nacional del aborto, argumentando que perjudicaría políticamente a los republicanos.

El gobernador de Florida espera replicar el éxito de varios ganadores recientes del caucus.

El senador de Texas Ted Cruz, con su marca social conservadora, compitió fuertemente por el noroeste de Iowa en 2016 y superó a Trump en la región y logró la victoria en el caucus.

En 2012, el exsenador de Pensilvania Rick Santorum siguió la fórmula ganadora del 2008 que usó el entonces gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, con un mensaje socialmente conservador que lo ayudó a ganar los caucus en toda la región.

Si bien realizó menos eventos en Iowa que sus rivales, Trump no ignora la franja, aunque ha pasado más tiempo en las ciudades más grandes del este de Iowa. La semana pasada, Trump estuvo en Sioux Center, la sede del condado de Sioux, donde obtuvo el 82% de los votos en 2020.

Algunos votantes que apostarían por Trump en una elección general se sintieron decepcionados por sus comentarios en los que culpaba del bajo desempeño republicano en las elecciones intermedias de 2022 a los candidatos republicanos con estrictas posiciones contra el aborto.

Haley pide no “jugar a la política” con el aborto

La ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, que aspira dar la sorpresa con un segundo puesto en Iowa, ha hecho campaña en el noroeste de Iowa, pero con menos frecuencia y ante audiencias más reducidas.

La posición sobre el aborto de Haley, única mujer en la carrera por la Casa Blanca este año, no es tan radical como la de DeSantis, como quedó evidenciado en el debate que sostuvieron el miércoles pasado en DesMoines, cuando llamó a no “satanizar” a quienes buscan interrumpir sus embarazos.

Haley se describe a sí misma como una "provida sin excusas", pero advierte contra "jugar a la política" con el tema.

"Nuestro objetivo debería ser: ¿Cómo salvamos a tantos bebés como sea posible y apoyamos a tantas madres como sea posible? No vamos a demonizar más este tema. No vamos a jugar más a la política con este tema. Lo vamos a tratar como el tema respetuoso que es", dijo en el debate.

El empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy también ha estado en la región, pero ha generado menos interés que DeSantis o Trump.

