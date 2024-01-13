Las alertas 'sin precedentes' por nieve y de temperaturas récord en EEUU en el fin de semana largo por el Día de Martin Luther King Jr.

Video Inundaciones, ventiscas y tormentas: la alerta meteorológica que abarca casi todo Estados Unidos

Un largo fin de semana de clima invernal se apoderó de gran parte de Estados Unidos este sábado, donde casi todos los estados del país se encuentran bajo algún tipo de alerta climática. Mientras una ola continua de tormentas árticas amenazaba con batir récords de bajas temperaturas y propagar el frío y la nieve, otros lugares se preparan para inundaciones y lluvias.

Desde que comenzó el fin de semana festivo por el Día de Martin Luther King Jr., el pronóstico del tiempo para el país era una locura de avisos codificados por colores, desde una advertencia de tormenta de hielo en Oregon hasta una de ventisca en las llanuras del norte y por fuertes vientos en Nuevo México.

También s e han pronosticado apagones y cortes de electricidad en diversos puntos y, hasta el sábado por la tarde, se han cancelado 2,239 vuelos, según FlightAware.

En Portland, Oregon, los médicos forenses investigaban una muerte por hipotermia mientras caían lluvias heladas y fuertes nevadas en una ciudad más acostumbrada a las lluvias suaves del invierno, y cientos de personas se refugiaron durante la noche en centros de calentamiento.

En Iowa, algunos automóviles quedaron atrapados durante cinco horas bajo el viento de nieve en la Interestatal 80 en Iowa, después de que los semirremolques se doblaron en la carretera resbaladiza, bloqueando el tráfico y dejando atrapados a 100 vehículos. En total, la policía estatal había manejado 86 choques y 535 llamadas de asistencia a conductores desde el viernes, dijo el sargento de la Patrulla Estatal, Alex Dinkla.

Los gobernadores desde Nueva York hasta Louisiana advirtieron a los residentes que estén preparados para un clima preocupante.

Partes de Montana cayeron por debajo de -30 grados Fahrenheit el sábado por la mañana, y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que se esperaban temperaturas similares hasta el norte de Kansas, con -50 F posibles en las Dakotas. También en St. Louis, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un frío raro y "peligroso para la vida".

La temperatura del aire en algunas partes de Iowa podría descender hasta -14 F el lunes, cuando las asambleas electorales del estado inicien la temporada de primarias presidenciales de Estados Unidos. Y eso sin mencionar el viento: los meteorólogos dijeron que sería el miércoles cuando las sensaciones térmicas bajo cero desaparecerían.

Cortes de energía en varias partes del país

En todo el país, el sábado por la tarde se cortó la electricidad en cientos de miles de hogares y empresas, principalmente en Michigan, Oregón y Wisconsin, según poweroutage.us.

En Dakota del Sur, la temperatura del aire el sábado por la mañana era de -27 C en la Reserva Sioux de Crow Creek, pero un viento azotador de 48 kph (30 mph) hacía que se sintiera como 44 C. Con un refugio para personas sin hogar ya lleno, los líderes tribales abrieron un gimnasio para otras personas que necesitaban refugio.

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre una “tormenta peligrosa” al anunciar que el partido de playoffs de la NFL Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers se pospuso del domingo al lunes. A los residentes del condado que incluye Buffalo se les pidió que se mantuvieran alejados de las carreteras a partir de las 9 p.m. El sábado, el pronóstico prevé entre 0.3 y 0.6 metros (1 a 2 pies) o más de nieve y vientos con ráfagas de hasta 105 kph (65 mph).

Un gélido partido de playoffs en Kansas City

Kansas City, Missouri, estaba preparada para albergar un gélido partido de playoffs el sábado por la noche, cuando los Chiefs reciban a los Miami Dolphins. Se esperaba que la temperatura en el inicio fuera de -2 F, y el viento hacía que se sintiera como -24 F.

Aun así, cientos de fanáticos hicieron fila horas antes afuera de los estacionamientos del Arrowhead Stadium. Algunos venían equipados con gafas de esquí, calcetines térmicos y otros artículos de invierno que habían comprado para el partido.

El abonado de temporada de los Chiefs, Keaton Schlatter, y sus amigos habían considerado intentar vender sus asientos, como lo hicieron muchos otros fanáticos.

"Pero decidimos que todo es parte de la experiencia y no queríamos perdérnosla", dijo Schlatter, de West Des Moines, Iowa.

