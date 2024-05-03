Las fuertes lluvias e inundaciones cerca de Houston obligan a cerrar escuelas y a ordenar evacuaciones

Video Rescatan a reportero de Univision 45 tras quedar en medio de las inundaciones en el área de Conroe

Las lluvias torrenciales que han azotado Texas llevaron a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para algunos residentes del área de Houston, donde las precipitaciones han provocado condiciones que son "una amenaza para la vida".

Aunque no se informaron de inmediato heridos ni muertes a causa de las inundaciones, al menos nueve personas fueron rescatadas del aumento del nivel del agua, dijo la oficina del alcalde de Houston. Univision 45 reportó que los más afectados han sido los condados Harris, Montgomery, Liberty, Polk y San Jacinto.

La página de monitoreo del servicio eléctrico Poweroutage.us reportaba a primera hora de la mañana más de 35,000 clientes sin servicio en el estado.

Una camioneta SUV varada en una calle inundada durante una fuerte tormenta, el jueves 2 de mayo de 2024, en Spring, Texas. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP) Imagen Brett Coomer/AP



El gobernador Gregg Abbot declaró zona de desastre en al menos 88 condados. Y es que algunas partes del sur de Texas registraron el jueves hasta ocho pulgadas de lluvia. Las inundaciones dejaron varados a automovilistas, anegaron calles y obligaron a cerrar escuelas.

"A medida que continúan las inundaciones y el mal tiempo severo en múltiples regiones de Texas, amplié la declaración de desastre para agregar 59 condados y garantizar que los texanos y sus comunidades reciban la asistencia y el apoyo que necesitan para mantenerse seguros", dijo el gobernador en un comunicado, citado por ABC News.

"Para los texanos en áreas de riesgo, es importante permanecer conscientes del mal tiempo, seguir las pautas de los funcionarios estatales y locales y evitar viajar en condiciones de inundaciones peligrosas. El estado de Texas continúa trabajando con el manejo de emergencias y los funcionarios locales para desplegar cualquier recurso adicional", agrega.

Los meteorólogos advirtieron que las condiciones en algunas áreas más afectadas podrían empeorar.

La preocupación por las lluvias en Houston alrededor del río San Jacinto

Las tormentas del mes pasado en el sureste de Texas y partes de Louisiana han arrojado más 2 pies de lluvia en algunas áreas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). De particular preocupación es un área a lo largo del río San Jacinto, que se esperaba que siguiera aumentando a medida que cayera más lluvia y los funcionarios liberaran agua adicional de un embalse ya lleno.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban camiones parcialmente sumergidos y el agua inundando las carreteras. Más de una docena de distritos escolares al norte de Houston cancelaron clases el viernes debido al clima y se abrieron refugios en algunas comunidades.

Las autoridades ordenaron la evacuación de personas en un área a lo largo del río en el norte del condado de Harris, donde se encuentra Houston. No estaba claro cuántos residentes tenían órdenes de evacuación.

“Los queremos fuera de esta área”, dijo en una conferencia de prensa Lina Hidalgo, jueza del condado Harris, un cargo que en Texas funciona como líder del ejecutivo local y encargada de emergencias.

Más al norte, en el condado de Montgomery, los funcionarios emitieron una orden de evacuación voluntaria y dijeron que las carreteras estaban cerradas debido a las inundaciones a lo largo del río. El área recibió alrededor de 5 a 8 pulgadas de lluvia en 24 horas, y en algunos lugares hasta 10 a 12 pulgadas, dijo la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Hayley Adams.

La tormenta derribó árboles y dejó vehículos varados. Esto llevó a la Autoridad del Río San Jacinto a cerrar el lago Conroe y aumentar las liberaciones de agua de la presa que creó el embalse.

Las autoridades pidieron que los residentes más al sur a lo largo del río se fueran o se prepararan para quedar varados por el aumento del agua durante dos o tres días, dijo Harris.

El río San Jacinto normalmente se encuentra entre 45 y 50 pies sobre el nivel del mar, pero se espera que alcance los 78 pies, dijo Hidalgo.

El condado abrió tres refugios para residentes desplazados y está previsto un cuarto.

Dawn O'Leary, residente de Cleveland, a unas 45 millas al noreste de Houston, fue tomada por sorpresa por el aumento de las aguas. “Estaba tratando de llegar al trabajo”, dijo, pero las carreteras estaban tan malas que no pudo hacerlo.

Los funcionarios de manejo de emergencias dijeron que el área podría sufrir inundaciones similares a las causadas por los restos de la tormenta tropical Imelda, que arrojó más de 40 pulgadas en algunos lugares en 2019.