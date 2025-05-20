Tornados vuelven a golpear el centro de EEUU mientras miles trabajan para recuperarse

Video Así fue la impresionante tormenta eléctrica que dejó a miles de hogares sin luz en Missouri

Más tornados arrasaron el centro de Estados Unidos el lunes, destruyendo edificios y dejando sin electricidad a miles de personas desde Texas hasta Kentucky, mientras continuaban las labores de limpieza tras unos días de tormentas que han matado a más de dos docenas de personas y causado enorme destrucción.

Al menos cuatro tornados fueron confirmados en Oklahoma y Nebraska el lunes por la noche, según un informe preliminar del Servicio Meteorológico Nacional.

En toda Oklahoma, al menos 10 hogares quedaron destruidos y varios edificios sufrieron daños, incluido un cuartel de bomberos que fue arrasado, según el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma. Un portavoz de la agencia dijo que no han recibido reportes de heridos o muertes.

Alrededor de 125,000 clientes estaban sin electricidad en la mañana de este martes en Missouri, Arkansas, Oklahoma, Kansas y Texas, según PowerOutage.us.

También se cerraron tramos de varias carreteras debido a inundaciones o daños por tormentas.

Video Imágenes de la destrucción por potentes tornados en el Medio Oeste de EEUU: al menos 30 personas murieron

En el noroeste de Arkansas, el mal tiempo provocó la cancelación de un concierto de Halsey y un aeropuerto municipal tuvo que cerrar temporalmente el lunes por la noche para que las cuadrillas pudieran retirar escombros del lugar. Y en Oklahoma, las Escuelas Públicas de Tulsa cancelaron todas las actividades extracurriculares.

En el norte de Texas, se registró granizo de 4 1/2 pulgadas de diámetro, según Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del servicio.

Missouri y Kentucky se recuperan

Más temprano el lunes en San Luis, donde las autoridades estimaron que un tornado del viernes dañó 5,000 edificios y podría costar más de 1,000 millones de dólares, la alcaldesa advirtió que la asistencia federal podría tardar semanas.

Kentucky ha sido el más afectado por las tormentas. Un tornado devastador la noche del viernes al sábado dañó cientos de hogares, lanzó vehículos y mató al menos a 19 personas, la mayoría de ellas en el condado Laurel, en el sureste del estado.

Las mortales tormentas en Kentucky formaban parte de un sistema meteorológico que dejó siete fallecidos en Missouri y dos en el norte de Virginia, según las autoridades.