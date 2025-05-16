4 muertos tras el paso de tormentas severas y un tornado en St. Louis

Video Así fue la impresionante tormenta eléctrica que dejó a miles de hogares sin luz en Missouri

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas tras el paso de tormentas severas y un posible tornado a través de St. Louis, Missouri.

Los vientos destrozaron los techos de algunos edificios, arrancaron ladrillos de los revestimientos de edificaciones y derrumbaron árboles y líneas eléctricas, informaron las autoridades locales.

Los fallecimientos fueron confirmados por la alcaldesa de St. Louis, Cara Spencer, quien dijo que lo ocurrido "es realmente devastador", por lo que la ciudad está en proceso de declararse en emergencia.

Los bomberos de la ciudad rescataron a tres personas de la Iglesia Cristiana Centenaria, después de que parte del edificio se desmoronó. Una de esas personas posteriormente murió.

Stacy Clark dijo que el nombre de la fallecida en la iglesia era Patricia Peneltón, su madrastra. La describió como una voluntaria de la iglesia muy activa, que cumplía con distintas tareas, incluyendo ser parte del coro.

Jeffrey Simmons, que vive enfrente de la iglesia, relató que oyó una alerta en su teléfono y luego se fue la luz.

"Lo siguiente que oí fue mucho ruido, mucho viento", le dijo a la agencia AP. Él y su hermano se metieron en el sótano. Más tarde, se dio cuenta de que era peor de lo que pensaba: "Todo estaba destrozado".

Otro edificio de tres plantas, construido con ladrillos, también sufrió destrozos, quedando los escombros a su alrededor. Allí, unas 20 personas se refugiaron acurrucándose en la parte trasera del inmueble, y ninguna resultó herida.

La policía pide a los residentes de St. Louis no salir a las calles

La policía local hizo llamados urgentes a los residentes a no salir a las calles y permanecer en sus casas, debido a que los equipos de emergencia estaban trasladándose a las zonas con daños.

Parte de la Iglesia Cristiana Centenaria de St. Louis, Missouri, se derrumbó el viernes 16 de mayo de 2025 cuando fuertes tormentas, incluido un posible tornado, barrieron la ciudad. Imagen Michael Phillis/AP



El Servicio Nacional del Clima informó que un tornado tocó tierra entre las 2:30 p.m. y las 2:50 p.m. en Clayton, Missouri, en un área de St. Louis llamada Forest Park, donde se ubica el Zoológico de St. Louis y donde se realizó en 1904 la Feria Mundial y los Juegos Olímpicos de ese año, apuntó Marshall Pfahler, meteorólogo del Servicio Nacional del Clima.

El zoológico de St. Louis informó que permanecería cerrado, incluso el sábado, debido a los árboles caídos y otros daños. Un vocero del zoológico, Christy Childs, indicó que todos los animales estaban a salvo y que no había informes de lesiones significativas en el personal, los huéspedes o los animales".

El radar meteorológico también confirmó un tornado en Venice, Illinois, una localidad al noroeste de St. Louis, justo al cruzar el río Mississippi, del que se esperaban granizos del tamaño de bolas de golf.

El Servicio Meteorológico describió el tornado como "extremadamente peligroso", moviéndose al este a unas 50 millas por hora.

Este ciclón es parte de un sistema clima severo que generó tornados en Wisconsin, derrumbando árboles, y dejando a miles de personas sin servicio eléctrico en la región de los Grandes Lagos, y que también está provocando una dura ola de calor en Texas.

