La tormenta que provocará inundaciones y fuertes vientos de Carolina del Sur hasta Nueva Jersey este fin de semana

Video En video: El momento en el que una casa de playa se derrumba por las olas del huracán Imelda

Una tormenta sin nombre provocará inundaciones en la Costa Este, desde Carolina del Sur hasta Nueva Jersey, y fuertes vientos en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana festivo.

El fenómeno natural envió agua del mar a Charleston, Carolina del Sur, donde se cerraron más de dos docenas de carreteras, por el nivel de las aguas. La marea alta del viernes por la mañana alcanzó los 8.4 pies, la decimotercera más alta en más de un siglo de datos registrados en el puerto de Charleston.

Los fuertes y persistentes vientos y las mareas inusualmente altas hicieron que los meteorólogos pronosticaran más problemas este fin de semana a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte.

Allí, una serie de tormentas que se desplazaron mar adentro han destruido diez casas en el último mes y roto las dunas en la costa. Los pilotes de algunas casas en Buxton ya estaban bajo las olas antes de que llegara lo peor de la tormenta.

Las autoridades advirtieron que la autopista N.C. 12 en las islas Hatteras y Ocracoke probablemente tendría que cerrarse de nuevo, debido a la inundación del océano.

Las peores condiciones se extenderán hacia el norte este fin de semana y durante el feriado del Día de Colón el lunes, a medida que la tormenta se desplace desde Florida. Los meteorólogos advirtieron a los habitantes de las costas de Delaware y Nueva Jersey que se prepararan para importantes inundaciones costeras.

Se emitió una alerta por vientos fuertes para algunas zonas de la ciudad de Nueva York y Long Island, donde los meteorólogos advirtieron de que el domingo podrían producirse ráfagas de hasta 60 mph.

Junto a esta tormenta no tropical que afectaba al este de Estados Unidos, otras dos tormentas tropicales se agitaban en el océano Atlántico el viernes, incluida la tormenta tropical Jerry, que descargó fuertes lluvias sobre el norte de las islas de Sotavento. Hubo rescates y una persona desaparecida en el territorio francés de Guadalupe, según informaron las autoridades.

