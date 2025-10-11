Nueva Jersey entrará en estado de emergencia la noche de este sábado por la tormenta nor'easter en camino

Video Lluvias e inundaciones: este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en Arizona

Nueva Jersey entrará la noche de este sábado en un estado de emergencia, decretado por la gobernadora encargada, Tahesha Way, "en preparación para la peligrosa tormenta 'nor'easter'", que se espera arribe el domingo 12 al estado y continúe afectándolo el lunes 13 de octubre.

La medida tendrá vigor a partir de las 10:00 pm (local), informó la oficina de la gobernadora. Se prevé que la tormenta cause inundaciones costeras, inundaciones repentinas tierra adentro, vientos sostenidos superiores a las 60 mph, lluvias y oleaje muy fuerte que podría causar una erosión significativa de la playa y la ruptura de las dunas.

PUBLICIDAD

"A partir del domingo, una peligrosa tormenta costera comenzará a pasar por nuestro estado con condiciones meteorológicas extremas en varios condados, especialmente en los de la costa", afirmó la gobernadora interina Way.

"En preparación para esta tormenta, estoy declarando el estado de emergencia en los 21 condados por precaución, autorizando al personal de los servicios de emergencia de nuestro estado a actuar según sea necesario", dijo Way.

La gobernadora interina llamó a los habitantes de Nueva Jersey a que "actúen con precaución, estén atentos a las previsiones y alertas meteorológicas locales, se mantengan informados sobre los protocolos de evacuación y no salgan a la carretera a menos de que sea absolutamente necesario".

El Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NOAA), explica en su sitio web que una tormenta 'nor'easter', o del noreste, "es una tormenta que se forma a lo largo de la Costa Este de Norteamérica. Reciben su nombre por la dirección desde la que suelen soplar los vientos más fuertes sobre los estados del noreste, incluidos Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico medio".

Estos sistemas pueden traer viento, nieve, lluvia e inundaciones a estas regiones.

Estaba pronosticado que para este fin de semana la tormenta traería inundaciones desde Carolina del Sur hasta Nueva Jersey, y fuertes vientos a Nueva York durante todo el fin de semana de fiesta por la celebración del Día de la Raza.

El fenómeno natural envió agua del mar a Charleston, Carolina del Sur, donde se cerraron más de dos docenas de carreteras, por el nivel de las aguas. La marea alta del viernes por la mañana alcanzó los 8.4 pies, la decimotercera más alta en más de un siglo de datos registrados en el puerto de Charleston.

PUBLICIDAD

Los fuertes y persistentes vientos y las mareas inusualmente altas hicieron que los meteorólogos pronosticaran más problemas este fin de semana a lo largo de los Outer Banks de Carolina del Norte.

Allí, una serie de tormentas que se desplazaron mar adentro han destruido diez casas en el último mes y roto las dunas en la costa. Los pilotes de algunas casas en Buxton ya estaban bajo las olas antes de que llegara lo peor de la tormenta.

Vea también: