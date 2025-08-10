Tormentas dejan un muerto y un herido en Nebraska; cientos de reclusos tuvieron que ser evacuados

Video Dos adolescentes mueren tras el impacto de un rayo en un campo de béisbol: otro menor resultó herido

Fuertes tormentas registradas antes del amanecer del sábado en el este de Nebraska causaron la muerte de una persona y heridas graves a otra en un parque estatal y obligaron a funcionarios penitenciarios a desplazar a cientos de reclusos cuando dos unidades habitacionales en una prisión resultaron dañadas, informaron las autoridades.

Otros estados de la parte norcentral de Estados Unidos también se preparaban para el mal tiempo.

PUBLICIDAD

Personal del Departamento de Bomberos Voluntarios de Waterloo fue requerido en el parque estatal Two Rivers poco antes de las 7:00 am del sábado, donde los socorristas encontraron un vehículo aplastado por un álamo enorme. El árbol había caído cuando la tormenta trajo ráfagas superiores a las 80 millas por hora (mph) a la zona, según el Servicio Meteorológico Nacional. Una mujer dentro del vehículo fue declarada muerta en el lugar, y un hombre quedó atrapado en el interior, detalló el Departamento de Bomberos en un comunicado de prensa.

Los bomberos tardaron alrededor de 90 minutos en liberar al hombre debido al tamaño y peso del árbol, de acuerdo con el Departamento. Una vez liberado, fue trasladado a un hospital de Omaha con heridas que ponen en peligro su vida, afirmó el jefe de Bomberos de Waterloo, Travis Harlow.

El parque estatal, un lugar popular para acampar, está a unas cinco millas al oeste del límite occidental de Omaha.

Los daños de la tormenta en Nebraska

Los fuertes vientos causaron daños generalizados en el este de Nebraska, derribando árboles, techos y líneas eléctricas. Aproximadamente 20 millas al norte de Omaha, en Blair, el techo de un almacén fue arrancado por los fuertes vientos. Miles de personas se quedaron sin electricidad inmediatamente después.

En la capital del estado, Lincoln, las tormentas dañaron dos unidades de vivienda en la Penitenciaría Estatal de Nebraska, causando el desplazamiento de 387 prisioneros, informó el Departamento de Servicios Correccionales del estado en un comunicado.

PUBLICIDAD

“No se han reportado heridos, y todo el personal y las personas encarceladas están a salvo y contabilizadas”, añadió la agencia.

Fuertes tormentas también se desplazaron por partes del este de Wisconsin el sábado, generando ráfagas de 60 mph, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico destacó la probabilidad de que se registraran más tormentas en el centro del país desde la noche del sábado hasta este domingo, extendiéndose desde el oeste de Colorado hasta Kansas, Nebraska, Iowa, el norte de Missouri e incluso hasta Illinois y Wisconsin.

Mira también: