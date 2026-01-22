Tormenta De Texas a Boston: Alerta por tormenta de invierno en EEUU que traerá nieve, aguanieve y hielo Los meteorólogos advierten que la tormenta podría causar daños similares a los de un huracán en las líneas eléctricas y los árboles, especialmente en las zonas con fuertes heladas.

Video Aeropuertos pueden quedar paralizados por tormentas invernales en gran parte de EEUU

El pan volaba de los estantes, la sal se cargaba en camiones y los trabajadores de servicios públicos observaban nerviosos los pronósticos este jueves, 22 de enero 2026, mientras una enorme tormenta invernal que podría causar daños catastróficos, cortes de energía generalizados y un frío intenso se acercaba a los dos tercios más al este de Estados Unidos.

Se espera que este enorme sistema tormentoso provoque una devastadora tormenta de hielo desde Texas a través del sur, con posibles nevadas de hasta un pie de altura desde Oklahoma hasta Washington DC, Nueva York y Boston, y luego una última oleada de aire gélido que podría hacer bajar la sensación térmica hasta los -50 °F en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Los meteorólogos advierten de que los daños, especialmente en las zonas que reciben una gran cantidad de hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Alrededor de 140 millones de personas se encontraban bajo alerta o aviso de tormenta invernal o clima frío, y en muchos lugares bajo ambos.

¿Cuándo comenzará?

Se esperaba que la tormenta comience este viernes en Nuevo México y Texas, y luego lo peor del clima se desplazaría hacia el este, hacia el sur profundo, antes de dirigirse hacia la costa y azotar Nueva Inglaterra con nieve.

El aire frío que bajaba desde Canadá provocó que las escuelas públicas de Chicago y las escuelas públicas de Des Moines, en Iowa, cancelaran las clases el viernes. Se prevé que la sensación térmica alcance lo s -35 grados Fahrenheit, lo que podría provocar congelaciones en 10 minutos, por lo que sería demasiado peligroso ir andando al colegio o esperar el autobús.

La ola de frío posterior tardará un tiempo en descongelarse, lo que supone un peligro especial en lugares donde el hielo y la nieve pesan sobre las ramas de los árboles y las líneas eléctricas, produciendo cortes del suministro eléctrico, quizás durante días. Las carreteras y las aceras podrían permanecer heladas hasta bien entrada la próxima semana.

Se esperan temperaturas de congelación hasta en Florida, y las mínimas en el norte y el medio oeste alcanzarán los valores más bajos posibles, incluso hasta los -25 o -30 grados Fahrenheit (-32 a -34 grados Celsius), según los meteorólogos.

Hace cinco años, una ola de frío intenso dejó sin electricidad a gran parte de la red eléctrica de Texas, lo que dejó a millones de personas sin electricidad durante días y provocó cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott dijo el jueves que eso no volverá a suceder.

El sistema eléctrico "nunca ha sido tan fuerte, nunca ha estado tan preparado y es totalmente capaz de hacer frente a esta tormenta invernal", afirmó Abbott.

No hay ninguna expectativa de que se produzca ninguna pérdida de energía en la red eléctrica

La dificultad de predecir las tormentas invernales

Las tormentas invernales pueden ser muy difíciles de pronosticar —uno o dos grados pueden marcar la diferencia entre una catástrofe o una lluvia fría— y los meteorólogos afirman que no se puede determinar con certeza cuáles serán los lugares con peor clima hasta que el fenómeno comienza.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en su estado, al igual que muchos otros gobernadores, al tiempo que reconocía el jueves por la mañana que algunas previsiones apuntaban a un tiempo invernal desastroso en Atlanta, mientras que otras indicaban que la ciudad más grande del sur profundo se libraría en gran medida.

Como medida de precaución, el sistema de escuelas públicas más grande de Carolina del Norte se estaba preparando para varios días sin clases presenciales la próxima semana. El sistema escolar del condado de Wake, con 161,000 estudiantes en Raleigh y sus alrededores, pidió a sus casi 11,000 maestros que prepararan tres días de tareas accesibles en línea o en papel.

Las 275 bolsas de sal para derretir el hielo se agotaron en Bates Ace Hardware, en Atlanta, en una sola mañana, según informó el gerente Lewis Pane. Ha hecho viajes especiales al almacén para reponer existencias, pero se está agotando en todas partes.

Wendy Chambers se detuvo en la tienda para comprar pilas y linternas por si se produce un corte de electricidad.

"Tenemos que estar preparados, ¿no? Así podremos leer, hacer cosas, jugar", dijo antes de ir al coro de la iglesia con su nieta.

Los camiones de salmuera ya estaban tratando las carreteras desde Oklahoma hasta Tennessee, y se espera que más estados comiencen a hacerlo a medida que se acerque el inicio de la tormenta.

Llamar al 911 "sin miedo"

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, pidió a sus residentes que se prepararan para pasar varios días sin electricidad y sin poder salir de sus barrios. Y, en un guiño a la política actual, la recién investida demócrata dijo que la gente no debía tener miedo de llamar al 911 en caso de emergencia solo por las medidas de control de la inmigración que se están aplicando en lugares como Minnesota.

Si alguien necesita llamar a la policía, tiene una emergencia médica o necesita llamar a los servicios de emergencia, hágalo y garantice la seguridad de sus amigos, vecinos y familiares. Y manténgase abrigado

Cancelan eventos deportivos

Los equipos deportivos universitarios adelantaron o pospusieron sus partidos, y los Texas Rangers cancelaron su evento anual Fan Fest.

La ciudad de Carmel, Indiana, canceló sus Juegos de Invierno por temor a que los residentes pudieran sufrir congelaciones e hipotermia al competir en relevos en triciclos de hielo y en "curling humano", en el que las personas se deslizan por una pista de patinaje sobre cámaras de aire.

Sin embargo, la Sinfónica de Nashville anunció el jueves que sus actuaciones del fin de semana de "Frozen" seguirían adelante según lo previsto. Y en Charleston, Virginia Occidental, los organizadores dijeron que la feria anual de caza y pesca de Virginia Occidental seguirá adelante después de que más de 150 expositores se inscribieran en el evento, que ha agotado las entradas y que se espera que atraiga a unas 12 000 personas de viernes a domingo.

La previsión meteorológica anuncia lluvia, lluvia helada y nieve, pero con expositores procedentes de todo Estados Unidos, así como de Canadá y Sudáfrica, la feria debe continuar, afirmó Glen Jarrell, portavoz de la Asociación de Cazadores de Trofeos de Virginia Occidental, promotora del evento.