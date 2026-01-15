Invierno

Poderoso frente frío desploma las temperaturas en todo el este de EEUU

Un frente frío impacta el este, y medio oeste y costa del golfo de Estados Unidos, según reportó el Centro de Predicción del Servicio Nacional del Clima; ¿cuántos grados marca el termómetro?

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Qué hacer para combatir la tristeza de invierno?

La costa este de EEUU, los estados del medio oeste y parte de la zona de la costa del golfo están teniendo este jueves una caída en las temperaturas debido a un frente frío, reportó el Centro de Predicción del Servicio Nacional del Clima.

La mitad este de los Estados Unidos amaneció con temperaturas mucho más frías que ayer debido a un fuerte frente frío. En algunos lugares se registran temperaturas desde 15 hasta más de 30 grados más frías que hace 24 horas


Los hundimientos más bruscos en los termómetros estuvieron alrededos de los Grandes Gagos, y en estados como Ohio, Kentucky y Oklahoma, con tempraturas pronosticadas por debajo del punto de congelación en esas entidades y otras como Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Missouri, Indiana, Pennsylvania, o Nueva York.

"Las temperaturas por debajo del promedio continúan en gran parte del este de EE. UU., mientras que en el oeste se registran temperaturas templadas y por encima del promedio", explicó el Centro de Predicción.

Se esperan fuertes nevadas persistentes en los Grandes Lagos y el noreste, así como intensas rachas de viento en gran parte del norte y centro de las Altas Llanuras hoy y el viernes.

Sobre el noreste, el Servicio Nacional del Clima dijo al mediodía de este jueves que "el cielo ha mejorado esta tarde tras el paso del frente frío. Es posible que aún haya nubes ocasionales durante la noche, pero lo más importante será la llegada de aire más frío a la zona, junto con ráfagas de viento del oeste durante toda la noche".

Prevén oleada de aire frío para el fin de semana

Las autoridades meteorológicas también informaron este jueves se continuarían produciéndose chubascos de nieve y bandas de nieve con efecto lago cerca de la zona de los Grandes Lagos, en partes del valle de Ohio y en los Apalaches.

"Si se encuentra en la carretera durante una nevada, tenga mucho cuidado. Reduzca la velocidad, encienda las luces bajas y las intermitentes, y deténgase a un lado de la carretera", advierten.

Además de este frío para el jueves, se prevé otra oleada de aire frío que se moverá a través del norte del Medio Oeste a partir del sábado, y hacia el Atlántico Medio y el Sudeste para comenzar la próxima semana laboral.

