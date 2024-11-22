Un potente río atmosférico castiga el norte de California mientras las nevadas se extienden por el Noreste y los Grandes Lagos

Video ¿Cuáles son los efectos de una ‘bomba ciclónica’? Científicas te explican

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que este viernes un potente río atmosférico, el segundo consecutivo, continuará impactando el norte de California con fuertes lluvias y el consecuente peligro de inundaciones, mientras en los próximos días se espera que sigan las nevadas en el Noreste y los Grandes Lagos.

El fenómeno ya se sintió el jueves en forma de una gran tormenta invernal en el norte de California, donde hubo fuertes nevadas y lluvias récord. Los meteorólogos advirtieron del riesgo de inundaciones repentinas y desprendimientos.



En Washington, más de 185,000 clientes, principalmente en el área de Seattle, seguían la madrugada de este viernes sin electricidad mientras los equipos trabajaban para limpiar las calles de cables, ramas caídas y escombros. Los funcionarios de servicios públicos dijeron que los cortes, que comenzaron el martes, podrían durar hasta el sábado.

Mientras tanto, en la costa este, una profunda borrasca reforzará una masa de aire frío y humedad que seguirá llevando lluvias y nevadas a gran parte del Noreste y el norte del Atlántico medio.

El nuevo río atmosférico golpea el norte de California

El NWS extendió la alerta de inundación hasta el sábado para las áreas al norte de San Francisco, región que ya recibió fuertes lluvias del río atmosférico más fuerte de esta temporada.

El sistema tocó tierra el martes como un 'ciclón bomba', con fuertes vientos que derribaron árboles sobre caminos, vehículos y casas, matando al menos a dos personas en Washington.

Las comunidades en Washington abrieron centros de calentamiento que ofrecen Internet y carga de dispositivos gratis. Algunos centros médicos cerraron debido a cortes de energía.

“He estado aquí desde mediados de los 80. Nunca había visto algo así”, dijo Trish Bloor, una funcionaria de la ciudad de Issaquah, mientras inspeccionaba las casas dañadas.

Se habían pronosticado hasta 16 pulgadas de lluvia en el suroeste de Oregón y los condados del norte de California hasta el viernes. En Santa Rosa cayeron siete pulgadas en 24 horas, lo que marca el día más lluvioso registrado desde 1998.

Video Imágenes de los daños que deja el 'ciclón bomba': el mal tiempo se extenderá hasta el fin de semana

En el aeropuerto del condado de Sonoma, en la región vinícola al norte de San Francisco, cayeron más de 11 pulgadas en 48 horas y en la ciudad no incorporada de Venado cayeron cerca de 13 pulgadas en el mismo período.

El jefe de bomberos de la División Santa Rosa, Paul Lowenthal, dijo que 100 vehículos estuvieron varados durante horas en el estacionamiento de un hotel y centro médico después de que las aguas de un arroyo inundado los inundaran hasta los muslos.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, agradeció a los equipos de servicios públicos por trabajar sin descanso. Podrían pasar semanas para evaluar el alcance del daño y ponerle una cifra en dólares, dijo en un comunicado.

Alrededor de 550 vuelos se retrasaron y docenas se cancelaron el jueves en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, según el servicio de seguimiento FlightAware.

Con información de AP.