La ‘bomba ciclónica’ que se aproxima al noroeste de EEUU desata alertas de inundaciones y nevadas

El norte de California y el noroeste del Pacífico se están preparando para lo que se espera sea una poderosa tormenta, que ha sido calificada como una 'bomba ciclónica' con fuertes lluvias y vientos que azotarán la región y potencialmente causarán cortes de energía e inundaciones repentinas.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió alertas de lluvias excesivas a partir del martes y que durarán hasta el viernes a medida que el río atmosférico más fuerte de esta temporada para la región azota el noreste estadounidense.

Un río atmosférico está conformado por largas columnas de humedad que se extienden sobre el océano Pacífico.

El sistema de tormentas se ha intensificado tan rápidamente que se ha sido considerado un “ciclón bomba”, explicó Richard Bann, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

Prevén lluvias intensas desde Oregon hasta el área de San Francisco

Las áreas que podrían sufrir precipitaciones particularmente intensas a medida que la gran columna de humedad se dirige hacia la tierra probablemente se extenderán desde el sur de Portland, Oregon, hasta el norte del área de San Francisco, explicó.

“Esté consciente del riesgo de inundaciones repentinas en elevaciones más bajas y tormentas invernales en elevaciones más altas. Este será un evento impactante”, dijo Bann a AP.

En el norte de California, las alertas de inundaciones y fuertes vientos entran en vigor el martes, y se pronostican hasta 8 pulgadas de lluvia para partes del área de la Bahía de San Francisco, la costa norte y el Valle de Sacramento.

Se emitió una alerta de tormenta invernal para el norte de Sierra Nevada por encima de los 3,500 pies, donde era posible que se acumularan 15 pulgadas de nieve en dos días.

Las ráfagas de viento podrían superar las 75 millas por hora en las zonas montañosas, dijeron los meteorólogos.

"Se pueden esperar numerosas inundaciones repentinas, condiciones adversas para viajeros, cortes de energía y daños a los árboles a medida que la tormenta alcance su máxima intensidad" el miércoles, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica.

Mientras tanto, esta semana el sur de California verá condiciones secas en medio de ráfagas de viento de Santa Ana que podrían aumentar el riesgo de incendios forestales en áreas donde las cuadrillas aún están apagando un gran incendio que destruyó 240 estructuras.

El incendio Mountain, que estalló el 6 de noviembre en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, estaba contenido aproximadamente en un 98% el lunes.

Los vientos se calmarán para ell final de la semana, cuando es posible que llueva en el área metropolitana de Los Ángeles.

En el suroeste de Oregon, cerca de la costa, se pronostican de 4 a 7 pulgadas de lluvia, con hasta 10 pulgadas posibles en algunas áreas, hasta el jueves por la noche y las primeras horas del viernes, dijo Bann.

Se emitió una advertencia de fuertes vientos para la costa norte y central de Oregón a partir de las 4 p.m.

El martes con vientos del sur de 25 millas por hora a 40 millas por hora y se esperan ráfagas de 60 millas por hora, según el servicio meteorológico de Portland.

Es posible que se produzcan ráfagas de hasta 70 millas por hora en playas y promontorios. Se esperan cortes de energía generalizados y vientos capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, dijo el servicio meteorológico. También se espera que viajar sea difícil.

Pronostican fuertes precipitaciones para el estado de Washington

Washington también podría sufrir fuertes lluvias, pero probablemente no tan intensas como las de Oregón y California.

Desde el lunes por la noche hasta el martes, algunas de sus zonas costeras podrían recibir hasta 1.5 pulgadas de lluvia, dijo Bann.

El servicio meteorológico advirtió sobre fuertes vientos desde el martes por la tarde hasta las primeras horas del miércoles en las zonas costeras del condado de Pacific, en el suroeste de Washington.

Con ráfagas que podrían superar las 35 millas por hora, y probablemente más rápidas cerca de playas y promontorios, los árboles y las líneas eléctricas corren el riesgo de ser derribados, advirtió la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado del Pacífico.

El agente de la Patrulla Estatal de Washington, John Dattilo, portavoz de la patrulla con base en Tacoma, publicó en las redes sociales el lunes por la tarde que la gente debería estar preparada para “algo de mal tiempo” el martes por la noche.

“¡Manténgase alejado de las carreteras si puede!”, advirtió el funcionario.

Se emitió una advertencia de tormenta de nieve para la mayoría de la zona montañosa de Cascades en Washington, incluido el Parque Nacional Monte Rainier, a partir del martes por la tarde, con hasta un pie de nieve y ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, según el servicio meteorológico de Seattle.

Viajar a través de algunas vías de la región podría resultar difícil, si no imposible, alertaron las autoridades.

Fuera de esta región, la costa central y oriental del Golfo, incluido el Panhandle de Florida, corre riesgo de inundaciones el martes, y se pronostican de 2 a 3 pulgadas de lluvia, según el servicio meteorológico. Las regiones bajas y urbanas podrían sufrir inundaciones repentinas.

