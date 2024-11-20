En qué se diferencia una bomba ciclónica de un huracán y qué pueden esperar ahora las regiones de la costa oeste afectadas

Video ¿Cuáles son los efectos de una ‘bomba ciclónica’? Científicas te explican

Los efectos de una ‘bomba ciclónica’ había dejado hasta la tarde del miércoles dos muertos y estragos a su paso en las regiones que se encuentran bajo esta poderosa tormenta que comenzó este martes y cuyos efectos se sentirán hasta el fin de semana en gran parte del norte de California, Oregón y Washington.

El término ‘bomba ciclónica’ suena un poco aterrador y, debido a que es poco usual, que los meteorólogos llamen así a estos fenómenos naturales ha causado consternación entre la población. Sin embargo, son bastante comunes, tanto así que el huracán Milton, que golpeó Florida el mes pasado, también era una ‘bomba ciclónica’.

Entonces, ¿en qué se diferencia una bomba ciclónica de un huracán? Te explicamos.

¿Qué es una ‘bomba ciclónica' y qué es un huracán?



Pueden ser un mismo fenómeno, pero depende la velocidad de su intensificación.

Se le llama ‘bomba ciclónica’ cuando una tormenta situado entre los trópicos y las regiones polares se intensifica rápidamente, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Si la tormenta disminuye 24 milibares o más en 24 horas o menos, se considera un ciclón bomba.

Los meteorólogos suelen llamar ‘bombogénesis’ a este fenómeno, pero los aficionados popularizaron el término ‘bomba ciclónica’ en 2018 luego de que un ciclón se intensificara rápidamente.

Una ‘bombogénesis’ puede convertirse en un huracán si sus vientos máximos sostenidos alcanzan las 74 mph.

Un estudio de 2021 dirigido por Robert Fritzen, de la Universidad del Norte de Illinois, descubrió que alrededor del 7% de todos los sistemas de bajas presiones no tropicales cerca de Norteamérica entre 1979 y 2019 fueron ‘bombas ciclónicas’.

De hecho, una de las formas más comunes en las que ocurren las bombas ciclónicas es cuando se intensifican rápidamente los huracanes.

Sin embargo, el descenso de milibares también se basa en la latitud de la tormenta. Por tanto, el requisito de milibares puede cambiar en función de dónde se forme la tormenta, explica la Sociedad Meteorológica Americana.

Mientras que los huracanes se forman cuando los vientos máximos sostenidos de una tormenta tropical superan las 74 mph, explica la NOAA. Para medir la intensidad de un huracán se utiliza la escala Saffir-Simpson, que es una clasificación de 1 a 5 basada en los vientos máximos sostenidos de un huracán. Cuanto mayor es la categoría, mayor es el potencial del huracán para causar daños materiales, dice la agencia.

Mientras que las ‘bombas ciclónicas’ no tienen ninguna escala que indique su potencia o alcance destructivo. Solo se miden por el rápido descenso de su presión atmosférica.

¿Qué factores alimentan a una ‘bomba ciclónica’ y cuáles a un huracán?

Las bombas ciclónicas pueden producirse cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido sobre las aguas oceánicas, señala la NOAA.

De acuerdo con la Sociedad Meteorológica Americana, las ‘bombas ciclónicas’ son predominantemente marítimas y propias de la estación fría.

Mientras que los huracanes suelen formarse en zonas tropicales y son impulsados por mares cálidos. Por esta razón, son más comunes en verano o a principios de otoño, cuando el agua del mar está más caliente.

En cambio, las ‘bombas ciclónicas’ no necesitan aguas oceánicas templadas para formarse. Aunque a veces surgen sobre el océano, también pueden aparecer sobre tierra firme, como fue el caso del ciclón que azotó el norte de las Llanuras en marzo de 2019, dice el sitio AccuWheather.

Ubicación, ubicación, ubicación ¿Dónde se forman los huracanes y dónde se forman las ‘bombas ciclónicas’?

Los huracanes se originan en la cuenca atlántica, que incluye el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México, el océano Pacífico Norte oriental y, con menor frecuencia, el océano Pacífico Norte central, explica la NOAA.

A diferencia de los huracanes, las ‘bombogénesis’ surgen en latitudes medias, donde pueden chocar frentes de aire cálido y frío.

“El Atlántico Norte occidental es una zona propicia para que las ‘bombogénesis’. Se trata de una región en la que el aire frío de Norteamérica choca con el aire cálido del océano Atlántico. Las aguas cálidas de la corriente del Golfo también pueden dar un impulso a una tormenta”, explican los meteorólogos de AccuWheater.

Además, rara vez se producen en verano, cuando el clima suele ser cálido en todo el hemisferio norte. Más bien se forman entre finales de otoño y principios de primavera, cuando el aire cálido tropical choca con el aire gélido del Ártico.

¿Qué es más peligroso? ¿Una ‘bomba ciclónica’ o un huracán?

De acuerdo con la Sociedad Meteorológica Americana el término ‘bomba ciclónica’ no se refiere necesariamente a la fuerza que tiene el sistema de tormentas ni al impacto que pueda causar.

En el caso de las ‘bombas ciclónicas’ es muy complicado categorizar su peligrosidad, ya que a veces se comportan como tormentas invernales convencionales y otras veces producen fuertes inundaciones, condiciones de ventisca y velocidades de viento comparables a las de un huracán de categoría 1.

“A veces, pueden adoptar características que los hacen parecerse muchísimo a los huracanes, con vientos muy fuertes, precipitaciones intensas y rasgos bien definidos en forma de ojo en el centro”, explicó Daniel Swain, científico del clima de la Universidad de California en Los Ángeles a la cadena NBC.

“Fundamentalmente, los efectos de una ‘bomba ciclónica’ no son necesariamente diferentes de los de otros sistemas de tormentas fuertes, salvo que el rápido fortalecimiento suele ser el signo de un sistema de tormentas muy potente”, agregó.

Swain dice que gran parte del peligro reside en el hecho de que las ‘bombogénesis’ pueden tomar a la gente por sorpresa.

¿Cuál es el pronóstico para las regiones que están bajo la ‘bomba ciclónica’?

El Centro de Predicción Meteorológica emitió alertas de riesgos de precipitaciones excesivas hasta el viernes y alertas de vientos huracanados para varios estados.

En California, el servicio meteorológico prolongó hasta el sábado la alerta por inundaciones en las zonas al norte de San Francisco. Se pronostican hasta 16 pulgadas de lluvia en el suroeste de Oregón hasta el viernes, y más de 10 pulgadas en el norte de California y en la costa central. Las autoridades advirtieron de la posibilidad de peligrosas inundaciones repentinas, desprendimientos de rocas y flujos de escombros.

En el norte de Sierra Nevada hay una alerta de tormenta invernal y era posible que cayeran 15 pulgadas de nieve en dos días. Las rachas de viento podrían superar las 75 mph en las zonas montañosas, según los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la gente de la Costa Oeste sobre el peligro de los árboles durante los fuertes vientos, publicando en X: "Manténgase a salvo evitando las habitaciones y ventanas exteriores y teniendo cuidado al conducir".

En Washington, el martes, los árboles derribados golpearon casas y bloquearon vías. En Lynnwood, una mujer murió el martes por la noche cuando un gran árbol cayó sobre un campamento de personas sin hogar, dijo South County Fire en un comunicado en la red social X.

En Bellevue, al este de Seattle, un árbol cayó sobre una casa, matando a una mujer el martes por la noche, dijeron los bomberos.

