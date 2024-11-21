Cambiar Ciudad
La bomba ciclónica castiga el norte de California con fuertes lluvias y nevadas; hay dos muertos en Washington

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el segundo sistema seguido de poderosas tormentas en el Pacífico afectará a la costa noroeste del país y al norte de California hasta el final de esta semana con intensas lluvias, inundaciones, fuertes vientos y nieve.

Video ¿Cuáles son los efectos de una ‘bomba ciclónica’? Científicas te explican

La "bomba ciclónica" azotó el norte de California con lluvia y nieve el miércoles por la noche, disparando el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras en la más reciente ola de meteorología adversa que azota la costa oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su boletín de la madrugada de este jueves señaló además que el pronóstico es continúen en los próximos días los efectos del río atmosférico más fuerte que California y el noroeste del Pacífico han visto esta temporada y que hasta este miércoles ha dejado al menos dos muertes.

En la mañana de este jueves, según la web de monitoreo Poweroutage.us, casi 340,000 clientes estaban sin servicio eléctrico en Washington y algo más de 20,000 en California.

"El segundo sistema seguido de poderosas tormentas en el Pacífico afectará a la costa noroeste y norte de California hasta el final de esta semana con intensas lluvias, inundaciones, fuertes vientos y nieve en las zonas montañosas de mayor altitud", señala el NWS.

"Un río atmosférico de larga duración acompañará a las tormentas del Pacífico, lo que traerá lluvias excesivas e inundaciones repentinas al suroeste de Oregón y al noroeste de California durante la semana", agrega.

El NWS pronostica que el río atmosférico dejará fuertes lluvias en California

El NWS extendió la alerta por peligro de inundación hasta el sábado para las áreas al norte de San Francisco. Se pronosticaron hasta 16 pulgadas de lluvia en el norte de California y el suroeste de Oregón hasta el viernes.

Para el miércoles por la noche, algunas áreas del norte de California habían experimentado fuertes lluvias, incluida Santa Rosa, que había visto alrededor de 5 pulgadas en 24 horas, según Marc Chenard, un meteorólogo del NWS.

Eran posibles inundaciones repentinas peligrosas, deslizamientos de rocas y escombros, advirtieron los funcionarios. En 24 horas se han producido en el norte de California alrededor de una docena de pequeños deslizamientos de tierra, incluido uno en la autopista 281 el miércoles por la mañana que provocó un accidente de tráfico, dijo Chenard.

El NWS del Área de la Bahía advirtió a la gente que el río atmosférico se centraba en la Bahía Norte y que "esperen fuertes lluvias esta noche, jueves y viernes. Esto provocará deslizamientos de tierra y cierres de carreteras".

El sistema de tormentas, que golpeó por primera vez el martes, se considera una bomba ciclónica, que se produce cuando un ciclón se intensifica rápidamente.

Qué es una "bomba ciclónica", la potente tormenta que amenaza la costa oeste con peligrosas lluvias y nevadas

Qué es una “bomba ciclónica”, la potente tormenta que amenaza la costa oeste con peligrosas lluvias y nevadas

Meteorología
3 min


Se ha emitido un aviso de tormenta invernal para la Sierra Nevada del norte por encima de los 3,500 pies, donde es posible que caigan 15 pulgadas de nieve en dos días. Las ráfagas de viento podrían superarlos 75 mph en las zonas montañosas, dijeron los meteorólogos.

En Washington, la caída de árboles golpeó casas y cubrió caminos, matando al menos a dos personas. Una mujer en Lynnwood murió cuando un árbol grande cayó sobre un campamento de personas sin hogar, mientras que otra mujer en Bellevue murió cuando un árbol cayó sobre una casa.

Más de una decena de escuelas cerraron en el área de Seattle el miércoles y algunas optaron por extender esos cierres hasta el jueves.

Según Flight Aware, cientos de vuelos se retrasaron y decenas se cancelaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

