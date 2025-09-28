Se desarrolla la tormenta Imelda y se espera que se convierta en huracán frente a la Costa Este de EEUU

Video Dos ciclones pasarán muy cerca uno del otro en el Atlántico: ¿cuál será el efecto en Florida?

La tormenta tropical Imelda se formó el domingo y se espera que se convierta en huracán frente a la Costa Este de Estados Unidos en los próximos días.

La tormenta causó estragos en las Bahamas y las islas cercanas la mañana del domingo antes de ser fortalecerse y ser declarada como una tormenta tropical por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) con vientos de 40 millas por hora (mph). Se ubicaba unas 95 millas al oeste-noroeste del centro de las Bahamas o unas 370 millas al sureste de Cabo Cañaveral, Florida.

Mientras tanto, el huracán Humberto sigue siendo una fuerte ciclón de categoría 4, que amenaza a Bermudas.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, instó a la población a estar atenta a los pronósticos y mantenerse alerta. En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia antes de que el sistema se convirtiera en una tormenta tropical.

“Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos adónde van a ir”, dijo McMaster durante una conferencia de prensa sobre la trayectoria de las tormentas y los lugares donde tocan tierra. “Esta tormenta es muy grave. No solo grave. Muy grave”, enfatizó.

La tormenta podría traer fuertes vientos y lluvias torrenciales, lo que podría causar inundaciones, dijo. El estado ya había activado planes de alerta con equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

El huracán Humberto se debilita levemente, pero permanece en la fuerte categoría 4

Humberto se debilitó levemente el domingo, pero aún presentaba vientos máximos sostenidos 150 mph, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, por lo que era huracán mayor de categoría 4. Se encontraba unas 535 millas al sur de Bermudas y se desplazaba rumbo oeste-noroeste a 13 mph.

Los meteorólogos dijeron que más tarde durante el día podría ser necesario un aviso de tormenta tropical en Bermudas y que las olas podrían llegar a la Costa Este de Estados Unidos el lunes.

Alison Dagostino se mudó a Myrtle Beach, Carolina del Sur, hace seis años con sus cuatro hijos y su esposo. Allí vivió su primer huracán a los pocos días de llegar a la zona. Dijo que, aparte de la preparación básica para la tormenta como comprar baterías y proteger las ventanas contra tormentas, había normalidad en el lugar este domingo.

“La gente sigue en la calle. Siguen paseando por la playa”, dijo a Dagostino a la agencia AP. Añadió que no se han cancelado las actividades escolares ni deportivas.

