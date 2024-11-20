La ‘bomba ciclónica’ deja a más de 400,000 sin electricidad: reportan al menos dos muertos

Video ¿Cuáles son los efectos de una ‘bomba ciclónica’? Científicas te explican

La enorme tormenta o 'bomba ciclónica' que ha azotado el noroeste de Estados Unidos desde el martes por la noche con fuertes vientos y lluvias ha provocado cortes de energía generalizados: con más de 400,000 clientes sin servicio desde el martes y parte de la tarde del miércoles. Las caídas de árboles además mataron al menos dos personas.

En su reporte de las 5:00 pm (hora del Este) del miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), indicó que “las lluvias intensas prolongadas de un río atmosférico provocarán precipitaciones totales de 12 a 16 pulgadas sobre el extremo norte de California y el extremo suroeste de Oregón hasta el viernes.

Además, se esperan peligrosas inundaciones repentinas, deslizamientos de rocas y flujos de escombro, dice una publicación del NWS en redes sociales.



También se pronostica que el actual río atmosférico que afecta la región venga seguido de una nueva vaguada que se espera se desarrolle rápidamente fuera de la costa noroeste el viernes. "Esta tormenta amplificará el flujo del río atmosférico sobre el norte de California la mañana del viernes, agravando la amenaza de inundaciones", dice un reporte del NWS.

El peligro mortal de los árboles caídos por la 'bomba ciclónica'

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la gente de la Costa Oeste sobre el peligro de los árboles durante los fuertes vientos, publicando en X: "Manténgase a salvo evitando las habitaciones y ventanas exteriores y teniendo cuidado al conducir".

En Washington, el martes, los árboles derribados golpearon casas y bloquearon vías. En Lynnwood, una mujer murió el martes por la noche cuando un gran árbol cayó sobre un campamento de personas sin hogar, dijo South County Fire en un comunicado en la red social X.

Mientras que en Bellevue, al este de Seattle, un árbol cayó sobre una vivienda y mató a una mujer el martes por la noche, según informaron los bomberos.

De acuerdo con un comunicado de los bomberos, la persona que llamó al 911 informó que el árbol había golpeado a su esposa, que estaba en la ducha. Los servicios de emergencias acudieron a su domicilio, pero “por desgracia, pocos minutos después, los paramédicos confirmaron que se trataba de una víctima mortal”, dice una publicación en Facebook del departamento de bomberos de Bellevue.

Imagen satelital que muestra el río atmosférico sobre la costa oeste el 19 de noviembre . (NOAA via AP) Imagen AP

En Seattle, un árbol cayó sobre un vehículo, atrapando temporalmente a una persona en el interior, informó el Departamento de Bomberos de Seattle. La agencia dijo más tarde que la persona se encontraba en condición estable.

“ Los árboles están cayendo por toda la ciudad y sobre las casas”, publicó el Departamento de Bomberos de Bellevue, a unas 10 millas al este de Seattle, también en X. “Si puede, vaya al piso más bajo y manténgase alejado de las ventanas. No salga al exterior si puede evitarlo”.

Debido a los fuertes vientos se registraron caídas de postes eléctricos y la red energética en algunas zonas. El número de informes de apagones en Washington fluctuó mucho el martes por la noche, pero disminuyó de forma constante hasta unos 460,000 el miércoles por la tarde, según poweroutage.us.

Unos 2,800 clientes se quedaron sin electricidad el miércoles en Oregón, 38,000 en California y 10,000 en los alrededores de Carson City y Reno, Nevada.

Se cerraron tres escuelas en Reno y se prohibió la circulación de semirremolques por la autopista principal entre las dos ciudades debido a los fuertes vientos.

El pronóstico para los próximos días

En California, el servicio meteorológico prolongó hasta el sábado la alerta por inundaciones en las zonas situadas al norte de San Francisco. Hasta 16 pulgadas de lluvia se esperan en el suroeste de Oregon hasta el viernes, y más de 10 pulgadas en el norte de California y hasta la costa central. Las autoridades advirtieron de la posibilidad de peligrosas inundaciones repentinas, desprendimientos de rocas y flujos de escombros.

Una alerta de tormenta de invierno se emitió para el norte de Sierra Nevada por encima de 3,500 pies (, donde 15 pulgadas de nieve podrían caer en los próximos dos días. Las ráfagas de viento podrían superar las 75 mph en las zonas montañosas, según los meteorólogos.

Se espera que siga nevando fuerte a lo largo de las Cascadas y en partes del extremo norte de California. Los meteorólogos advirtieron de condiciones de ventisca y tormenta blanca y de la imposibilidad casi total de viajar debido a las tasas de acumulación de dos a tres pulgadas por hora y ráfagas de viento de hasta 65 mph.

