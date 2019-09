6 mitos de la temporada de huracanes que no debes creer

Mitos de la temporada de huracanes 1. Hay orden de evacuación pero todo se ve bien, no te apures en salir: FALSO. Si las autoridades emiten una orden de evacuación, esta debe ser atendida de inmediato por todos los ciudadanos. No esperar hasta el último minuto para así evitar exponer su vida y la de los rescatistas.

3. Ya una vez un huracán me golpeó un huracán, no volverá a pasar: FALSO. Los huracanes no tienen memoria de por dónde pasaron y qué daños hicieron. Cada fenómeno natural es independiente y pueden desarrollarse de distintas maneras. Nadie está exento de volver a sufrir las consecuencias de las acciones de la naturaleza.

4. Asegurar puertas y ventanas con cinta adhesiva: FALSO. Nada más peligroso que poner las falsas creencias y prácticas que están comprobadas que no funcionan y puden poner en riesgo su integridad y la de su familia. Según los expertos, no hay nada más seguro que el uso de los ‘shutters’ para puertas y ventanas, o la madera contraenchapada.

5. Almacene sus objetos de valor en un lavaplatos o` dishwasher´: FALSO. Los artefactos de su casa están en riesgo al momento de una tormenta tropical o inundación. Los expertos no recomiendan guardar sus objetos personales de valor en equipos como estos. La creencia popular señala que son seguros para que el agua no salga pero al momento de una inundación pudieran correr la suerte contraria y terminar llenos de agua.

6. No te preocupes, es ‘solo’ una tormenta tropical, no un huracán: FALSO

Las tormentas tropicales y depresiones tropicales pueden ser tan destructivas y mortales como un huracán. Ciertamente, no tienen el impacto de los fuertes vientos y la marejada ciclónica como los huracanes pero pueden causar grandes inundaciones tras intensas lluvias. Una de cada cuatro muertes por ciclones tropicales en Estados Unidos se debe a inundaciones por lluvia. Los expertos llaman a no subestimarlas.