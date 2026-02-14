Noticias Se prevén grandes afectaciones a viajes por tormenta invernal en California Tormenta invernal azotaal norte de California y alerta por tornados en Texas durante este fin de semana.

En un fin de semana festivo en Estados Unidos en el que mucha gente suele viajar, gran parte del norte de California está bajo un aviso de tormenta invernal, y las comunidades se preparan para recibir decenas de centímetros de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a quienes viajen hacia y desde la Sierra Nevada y sus populares centros de esquí que anticipen “importantes impactos en los desplazamientos” y actúen con “extrema precaución”.

Pero todavía hay tiempo para que la gente llegue a sus destinos en el fin de semana del Día de los Presidentes.

Dakari Anderson, analista del Servicio Meteorológico Nacional en la oficina de Sacramento, le dijo a The Associated Press que la “mejor ventana para viajar” será desde el sábado hasta el domingo por la mañana antes de la llegada del sistema de aire frío.

Aunque cayó algo de nieve en la semana, las condiciones se mantuvieron tranquilas el sábado, indicó Anderson. Pero se prevé que el clima cambie el domingo por la tarde, y se calcula que las comunidades situadas a altitudes de entre 915 y 1.220 metros (3.000 a 4.000 pies) reciban entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies) de nieve.

“Nuestras mayores acumulaciones (de nieve) van a darse en esos lugares algo más difíciles de alcanzar, pero de todas formas veremos algunas de esas cantidades más fuertes en comunidades pobladas”, manifestó Anderson.

Las localidades a mayor altitud podrían recibir mucha más nieve, posiblemente de 1,8 a 2,4 metros (6 a 8 pies). Entre ellas, señaló Anderson, podría estar Blue Canyon, una comunidad no incorporada y poco poblada que se encuentra a 1.430 metros (4.695 pies) de altitud y a unos 82 kilómetros (51 millas) al oeste del lago Tahoe.

La ciudad de South Lake Tahoe publicó en su página de Facebook una advertencia a los residentes de que, si conducen el lunes, deben “anticipar demoras, posibles cierres de carreteras y condiciones de visibilidad nula por ventisca”.

La policía del condado Shasta instó a los residentes a aprovechar el clima despejado del sábado y prepararse para la tormenta. “Gran parte de 2026 ha dado la impresión de ser ‘primaveral’, pero el invierno está listo para demostrar que aún no ha terminado del todo”, publicó la agencia.

Se prevé que el episodio invernal se extienda varios días, y también podría afectar partes del oeste de Nevada y del sur de Oregon.

Alertan por riesgo de tornado de tornado en Texas

Este fin de semana, fuertes lluvias en el sureste Texas han provocado inundanciones en Sherman y DFW, además se ha alertado por posibles tornados, granizo y ráfagas de viento dañinas de más de 60 mph.

Los principales riesgos por estas tormentas incluyen afectaciones a árboles, apagones aislados y acumulaciones de agua en distintas zonas.

