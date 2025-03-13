Es falso que Mercado Libre esté vendiendo una televisión Sony rebajada en México a cambio de responder una encuesta

Las publicaciones en Facebook incluyen un enlace que no está relacionado con la plataforma.

En Facebook circula una publicación en la que se asegura que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre está vendiendo televisores Sony Bravia a 2,050 pesos mexicanos (unos 102 dólares) a cambio de responder una encuesta. Sin embargo, se trata de una promoción falsa.

“Chicas, descubrí un secreto gracias a mi esposo, que trabaja en Mercado Libre. Él me dijo que cualquiera puede conseguir un televisor Sony Bravia 55 por solo 2050 pesos, porque su contrato ha terminado. Todo lo que hay que hacer es completar una breve encuesta aquí: (enlace) ¡Yo ya recibí el mío y llegó en solo unos días! Pero apúrense, la oferta es válida solo para una cantidad limitada de unidades”, dice el mensaje que circula en Facebook.

El texto incluye dos imágenes en las que se ve una caja de una televisión Sony Bravia. En la primera, una mano muestra un supuesto ticket de Mercado Libre con el costo en pesos del televisor y la segunda muestra a una mujer parada a un lado de la caja.

Otra publicación señala que el supuesto costo del televisor Sony es de 8,900 pesos (443 dólares) en lugar de 2,050, pero el resto del texto es igual.

La promoción no es real

Mercado Libre México dijo a elDetector a través de un mensaje de LinkedIn que esas publicaciones son falsas.

Vanessa Rivas, directora de Relaciones Públicas de Mercado Libre México, explicó que la plataforma no hace “este tipo de dinámicas nunca” y que “se trata de un fraude”.

Las promociones que tiene Mercado Libre se encuentran directamente en su página web. Al hacer una búsqueda en esta confirmamos que no hay una promoción como la que se menciona en la publicación de Facebook que estamos verificando.

El enlace no lleva a la web de Mercado Libre

Al dar clic al enlace que aparece en la publicación para participar en la supuesta promoción para adquirir una televisión Sony Bravia por 2,050 pesos mexicanos, la web que se despliega no es la de Mercado Libre.

En la página no se muestra ninguna encuesta, en realidad se informa sobre el lanzamiento por parte de Apple de una nueva versión del sistema operativo del iPhone.

Por último, en elDetector revisamos las páginas de Facebook en donde se publicaron las falsas promociones y encontramos que fueron creadas pocos días antes de que se difundiera la desinformación. Una lo fue el 7 de marzo de 2025, solo tiene 13 seguidores y 25 “Me gusta”; y la otra fue creada el 9 de marzo de 2025, solo tiene 1 “Me gusta” y 0 seguidores, números en el momento de publicar esta verificación. Todas estas son señales de que se puede tratar de una estafa o publicación fraudulenta.

Conclusión

Es falso que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre México esté vendiendo una televisión Sony Bravia rebajada a cambio de responder una encuesta. El área de Relaciones Públicas de la empresa dijo a través de un mensaje interno en LinkedIn a elDetector que esa promoción es falsa. Desde elDetector hicimos una búsqueda en la página de la plataforma y no encontramos ninguna promoción en la que se vendan televisores Sony Bravia por los precios señalados a cambio de llenar una encuesta. Además, el enlace que se despliega no es el de Mercado Libre, sino de otra web que no está relacionada ni a Mercado Libre ni a una encuesta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

