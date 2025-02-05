Esos mensajes con cinco “medidas” tomadas por Donald Trump contra el gobierno cubano son falsos: no provienen de una fuente oficial

En Facebook circulan mensajes falsos de un supuesto comunicado en el que aseguran que el presidente Donald Trump ha adoptado cinco medidas contra el gobierno cubano, entre ellas, la “suspensión de vuelos comerciales directos a Cuba”, las cuales supuestamente entrarían en vigor el “30 de enero de 2025”. Aunque es cierto que, tras su toma de posesión el 20 de enero de 2025, Trump firmó decretos que afectan a Cuba, hasta el momento no existe ninguna fuente oficial que confirme la existencia de un documento que respalde la implementación de las cinco medidas mencionadas en las publicaciones en redes.

“Esto no viene nada bueno para el gobierno cubano, de hecho, nunca miré a tantos cubanos con poder en Estados Unidos", se lee en los posts que detallan las supuestas medidas “tomadas por Donald Trump”. Entre ellas, se menciona la “suspensión de todas las transferencias de remesas hacia Cuba”, la cancelación de licencias comerciales entre empresas estadounidenses y cubanas, la suspensión de vuelos comerciales directos a la isla, restricciones para cubanos exiliados que regresen a su país y la deportación de personas.

No proviene de fuentes oficiales

Desde elDetector, realizamos una búsqueda en el sitio oficial de la Casa Blanca utilizando la palabra “Cuba”, pero no encontramos, entre los resultados, información ni una declaración que respalde el supuesto documento con las cinco medidas que varios internautas han compartido en redes, las cuales supuestamente entrarían en vigor a finales de enero.

El periodista Mario Vallejo, presentador de Noticias 23 Univision, aclaró en una publicación en su cuenta de Facebook que "resultó ser falsa la noticia" refiriéndose al mensaje con las supuestas cinco medidas. En el mismo post, también se menciona que una "fuente de la Embajada de EE. UU. en La Habana habría indicado que la información que aparece en el presunto memorándum no es cierta".

Realizamos, además, una búsqueda de palabras clave en inglés en la sección de noticias de Google, sin obtener resultados relevantes ni reseñas por parte de medios sobre las supuestas medidas.

Consultamos directamente a la Casa Blanca sobre la veracidad de los mensajes, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento de publicar esta verificación.

Medidas relacionadas con Cuba

El 20 de enero de 2025, el presidente republicano anuló 79 medidas de la administración de Joe Biden, reincorporando en consecuencia a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Además, terminó el programa de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que permitía su ingreso temporal al país estadounidense.

El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la creación de una nueva Lista Restringida de Cuba, “que prohíbe ciertas transacciones con empresas que estén bajo el control de, o que actúen para o en nombre de, los servicios o el personal represivos militares, de inteligencia o de seguridad de Cuba”. Esta medida afecta a entidades como Orbit S.A., procesadora de remesas en Cuba, lo que podría complicar las transferencias de dinero a familiares en la isla, señala Reuters. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la supuesta suspensión de “todas las transferencias de remesas hacia Cuba” ni las otras medidas mencionadas en las publicaciones.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump, bajo su nueva administración, haya publicado un documento con cinco medidas contra el gobierno cubano, como sugieren usuarios en redes sociales. Aunque el mandatario republicano ha adoptado algunas medidas que impactan a Cuba, hasta el momento no existen fuentes oficiales que confirmen estas supuestas cinco medidas, que se habrían hecho efectivas el 30 de enero de 2025. En elDetector lo confirmamos tras realizar búsquedas en el sitio web de la Casa Blanca y en la sección de noticias de Google, sin encontrar información que respalde lo difundido en redes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

