Es falso que Mark Zuckerberg dijo que publicar el Padre Nuestro viola las políticas de Facebook

Publicaciones con miles de interacciones hacen circular la oración cristiana en Facebook como un desafío a las supuestas palabras del CEO de Meta. Sin embargo, la compañía dijo a elDetector que ni Zuckerberg ha dicho eso ni el Padre Nuestro va contra sus políticas.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
La misma desinformación ya circuló en 2020 y 2022.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook.

Una serie de posts compartidos a finales de marzo de 2024 en Facebook aseguran que Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta (compañía matriz de Facebook), dijo que publicar el Padre Nuestro viola las políticas de esa red social. Sin embargo, todo lo anterior es falso: la compañía dijo a elDetector que ni su director ejecutivo ha hecho tal declaración ni el lenguaje de esa oración religiosa va en contra de sus lineamientos.

“Después de escuchar a Mark Zuckerberg decir que publicar la oración del ‘Padre Nuestro’ viola sus políticas, pido a todos los cristianos que sigan mi ejemplo y publiquen el ‘Padre Nuestro’ [...]. Este es el mejor desafío que he visto en Facebook. Así que si le amas y no te avergüenzas, ¡por favor únete a mí en este desafío de fe!”, dice una publicación difundida en esa red social el 22 de marzo de 2024, que cuenta con más de 7,300 reacciones y ha sido compartida 54,000 veces hasta el 9 de abril.

Otros posts con textos muy similares también suman centenares o miles de reacciones.

En elDetector consultamos a Meta vía correo electrónico y nos informaron que se trata de una desinformación que ya ha sido desmentida anteriormente, a la vez que nos confirmaron que Zuckerberg no declaró que el Padre Nuestro esté prohibido en Facebook y que el contenido de la oración no viola las políticas de esta red social.

La verificación hecha en 2022 por Reuters, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN), incluye a su vez otro chequeo del año 2020, lo que muestra que la afirmación sobre el Padre Nuestro en Facebook es una de esas desinformaciones que se suelen reciclar cada cierto tiempo en redes sociales.

En elDetector, revisamos también las normas comunitarias de Facebook y tampoco encontramos ninguna prohibición de publicar oraciones religiosas como el Padre Nuestro.

La desinformación también se recicla: hay falsedades que se niegan a morir

Noticias Univision
8 min

Conclusión

Es falso que Mark Zuckerberg dijo que publicar el Padre Nuestro viola las políticas de Facebook, como aseguran posts difundidos en esa red social. Meta, la compañía matriz de Facebook, dijo a elDetector que su director ejecutivo no ha emitido la declaración que se le atribuye y, además, explicó que el contenido de esa oración religiosa no va en contra de sus normas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

