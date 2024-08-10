Es falso que Maduro haya anunciado que habrá un apagón de varios días en Venezuela

En el video el mandatario habla de un frustrado ataque que podría haber provocado cortes de luz.

Una publicación de Instagram muestra en video al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , anunciando, supuestamente, que en su país habrá un apagón de entre 8 y 10 días, en más de 10 estados, pero eso es falso. En la grabación original, el mandatario realmente habla de un supuesto acto violento que podría haber ocasionado ese corte de energía pero que fue frustrado por las autoridades. La secuencia que se incluye en el mensaje de Instagram es engañosa porque toma apenas un fragmento y no todo el contexto en el que dijo esas palabras.

“Justicia Divina ten Misericordia del Bravo Pueblo de Venezuela…”, dice el mensaje que acompaña el video en el que se ve a Maduro hablando. Sobre las imágenes se lee el texto: “SOS. Maduro anuncia apagón en más de 10 estados por 8 días”.

Maduro no habla de algo que sucederá

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la grabación muestra el fragmento de una conferencia de prensa que ocurrió el 31 de julio de 2024 en el Palacio de Miraflores.

Tras revisar ese encuentro con los medios, de poco más de dos horas, encontramos que el mandatario denunció que el sistema eléctrico del país supuestamente sufrió “una serie de ataques el 26 de julio de 2024”, que pretendían dejar sin electricidad al país previo a la elección presidencial del 28 de julio. En la declaración, detalló que esos ataques pudieron ser evitados debido a las acciones que tomó su gobierno.

Maduro detalló que ese supuesto plan de violencia buscaba “afectar la estación subeléctrica de Ureña (Táchira)”, con lo cual “no solo iban a dejar a [las localidades de] San Antonio y Ureña sin luz”, sino que “la cadena de eventos iba a llegar hasta Yaracuy”. Todos estos son estados de Venezuela.

En el minuto 51:50 se escucha a Maduro decir lo que hubiera sucedido si estos supuestos ataques se hubieran concretado y es cuando dice la frase que circula en redes sociales para afirmar erróneamente que el presidente anunció un apagón.

Desde elDetector confirmamos que el presidente de Venezuela no está hablando de algo que va a suceder, sino de algo que pudo haber sucedido, pues dice: “Íbamos a pasar varios días sin luz en ocho estados del país: Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure y Portuguesa, y Yaracuy también, no, más de ocho… Más de 10 estados”. En el audio parece decir “y vamos”, como una acción futura, pero no es así.

También, tras realizar una búsqueda de palabras claves en Google, encontramos publicaciones de medios de comunicación que retomaron la rueda de prensa de Maduro del 31 de julio, pero ninguno menciona que el mandatario venezolano haya anunciado que habrá un corte de energía de entre ocho y diez días, como señala la publicación.

Conclusión

Es falso que el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, haya anunciado que habrá un apagón de entre 8 o 10 días en más de 10 estados de ese país. Desde elDetector encontramos que el video publicado en Instagram es un fragmento de una conferencia de prensa que se realizó el 31 de julio de 2024, en la que el mandatario denunció que el sistema eléctrico del país sufrió varios ataques frustrados que pudieron haber afectado más de diez entidades del país, pero no dijo que habría un corte de energía. La secuencia incluida en la publicación es engañosa porque no tiene la explicación de Maduro sobre los ataques, solo muestra cuando habla de lo que pudo haber sucedido en caso de que se hubieran concretado las supuestas amenazas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

