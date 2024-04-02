Los Simpson no predijeron la caída del puente en Baltimore: esa imagen fue creada con inteligencia artificial

No es la primera vez que afirman falsamente que la serie animada predijo un evento.

PUBLICIDAD

“Los Simpson lo hicieron una vez más” o “Los Simpson proyectaron accidente puente de Baltimore” son algunos de los mensajes que acompañan la imagen en publicaciones de Facebook, TikTok e Instagram, varias de las cuales acumulan más de 1,000 “me gusta” y han sido compartidas centenares de veces hasta el 2 de abril de 2024.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Comentarios de algunos usuarios señalan que se trata de una imagen creada por inteligencia artificial y, sobre todo, un detalle en el ojo de Lisa (que está sin definir en la parte de atrás y con una pupila duplicada sobre el agua) apunta también en esa dirección. Como ya hemos explicado en elDetector, las creaciones producto de esta tecnología suelen tener fallos e imprecisiones.

El ojo está mal definido y la pupila se ve doble. Imagen captura de Facebook.

Así que usamos dos herramientas de detección de IA para verificar la imagen: una de ellas dio como resultado que hay una posibilidad del 100% de que haya sido generada por IA y la otra que es “probable”.

Además, mediante una búsqueda inversa de la imagen en Google notamos que todas las publicaciones en las que se ha compartido son de días recientes y posteriores al 26 de marzo de 2024, fecha en que se produjo el impacto del carguero contra uno de los pilares del puente.

PUBLICIDAD

Otra escena con Homero

Otra imagen en la que se ve a Homero Simpson con un vaso en la mano en primer plano mientras observa el impacto de un navío contra un puente también ha circulado en internet tras el siniestro y verificadores en inglés como Snopes o Lead Stories , miembros —al igual que elDetector— de la International Fact-Checking Network (IFCN), encontraron también que había sido generada con IA.

No es la primera vez que en elDetector desmentimos que Los Simpson hubieran predicho un evento: en 2023 circuló la desinformación de que la popular serie animada había anticipado que ocurriría la desaparición del sumergible Titán y en 2021 catalogamos como falso que hubiera adelantado los acontecimientos ocurridos en el festival Astroworld, que dejó diez personas fallecidas y millonarias demandas.

Conclusión

Es falso que Los Simpson predijeron el accidente del carguero que ocasionó el desplome del puente de Baltimore, como dan a entender publicaciones en redes sociales. Las imágenes que muestran a Bart y Lisa Simpson observando la escena del impacto de un barco contra un puente han circulado en internet en fechas posteriores al siniestro y dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial dieron positivo. Además, otra escena similar en la que aparece Homero Simpson también circuló después del accidente y fue catalogada igualmente como falsa por equipos de verificación en inglés. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.