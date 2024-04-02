Cambiar Ciudad
elDetector

Los Simpson no predijeron la caída del puente en Baltimore: esa imagen fue creada con inteligencia artificial

La supuesta escena de la serie animada en la que Bart y Lisa ven desde una baranda el choque de un barco carguero contra un puente ha circulado en internet posterior al accidente y la imagen dio positivo en herramientas de detección de IA.

Lissy De Abreu's profile picture
Por:Lissy De Abreu
No es la primera vez que afirman falsamente que la serie animada predijo un evento.
No es la primera vez que afirman falsamente que la serie animada predijo un evento.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Facebook.

Tras el desplome del puente Francis Scott Key en Baltimore por el impacto de un barco carguero el 26 de marzo de 2024, ha circulado en redes sociales una imagen en la que se ve a Bart y Lisa Simpson observando desde una baranda el choque de un navío contra un puente, junto a mensajes que sugieren que la serie animada Los Simpson predijo el incidente. Sin embargo, esto no es así: las publicaciones con esa escena encontradas mediante una búsqueda en internet son posteriores al día del siniestro y dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) concluyen que es altamente probable que la gráfica haya sido generada por esta tecnología.

PUBLICIDAD

“Los Simpson lo hicieron una vez más” o “Los Simpson proyectaron accidente puente de Baltimore” son algunos de los mensajes que acompañan la imagen en publicaciones de Facebook, TikTok e Instagram, varias de las cuales acumulan más de 1,000 “me gusta” y han sido compartidas centenares de veces hasta el 2 de abril de 2024.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Comentarios de algunos usuarios señalan que se trata de una imagen creada por inteligencia artificial y, sobre todo, un detalle en el ojo de Lisa (que está sin definir en la parte de atrás y con una pupila duplicada sobre el agua) apunta también en esa dirección. Como ya hemos explicado en elDetector, las creaciones producto de esta tecnología suelen tener fallos e imprecisiones.

El ojo está mal definido y la pupila se ve doble.
El ojo está mal definido y la pupila se ve doble.
Imagen captura de Facebook.

Así que usamos dos herramientas de detección de IA para verificar la imagen: una de ellas dio como resultado que hay una posibilidad del 100% de que haya sido generada por IA y la otra que es “probable”.

Más sobre elDetector

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”
4 mins

Donald Trump NO ha comentado que podría bautizar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca “Monica Lewinsky”

Noticias Univision
La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer
5 mins

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer

Noticias Univision
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes
3 mins

El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Noticias Univision
Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision

Además, mediante una búsqueda inversa de la imagen en Google notamos que todas las publicaciones en las que se ha compartido son de días recientes y posteriores al 26 de marzo de 2024, fecha en que se produjo el impacto del carguero contra uno de los pilares del puente.

PUBLICIDAD

Otra escena con Homero

Otra imagen en la que se ve a Homero Simpson con un vaso en la mano en primer plano mientras observa el impacto de un navío contra un puente también ha circulado en internet tras el siniestro y verificadores en inglés como Snopes o Lead Stories, miembros —al igual que elDetector— de la International Fact-Checking Network (IFCN), encontraron también que había sido generada con IA.

No es la primera vez que en elDetector desmentimos que Los Simpson hubieran predicho un evento: en 2023 circuló la desinformación de que la popular serie animada había anticipado que ocurriría la desaparición del sumergible Titán y en 2021 catalogamos como falso que hubiera adelantado los acontecimientos ocurridos en el festival Astroworld, que dejó diez personas fallecidas y millonarias demandas.

Notas Relacionadas

Los Simpsons no predijeron la desaparición del sumergible Titán, como afirman en redes

Los Simpsons no predijeron la desaparición del sumergible Titán, como afirman en redes

Noticias Univision
5 min

Notas Relacionadas

¿Los Simpson predijeron la tragedia de Astroworld 2021? Un mes después crecen las desinformaciones sobre el concierto de Travis Scott

¿Los Simpson predijeron la tragedia de Astroworld 2021? Un mes después crecen las desinformaciones sobre el concierto de Travis Scott

Noticias Univision
3 min

Conclusión

Es falso que Los Simpson predijeron el accidente del carguero que ocasionó el desplome del puente de Baltimore, como dan a entender publicaciones en redes sociales. Las imágenes que muestran a Bart y Lisa Simpson observando la escena del impacto de un barco contra un puente han circulado en internet en fechas posteriores al siniestro y dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial dieron positivo. Además, otra escena similar en la que aparece Homero Simpson también circuló después del accidente y fue catalogada igualmente como falsa por equipos de verificación en inglés. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoLos SimpsonColapso del puente Francis Scott KeyBaltimore, MDInteligencia ArtificialDesinformación Redes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX