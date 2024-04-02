Los Simpson no predijeron la caída del puente en Baltimore: esa imagen fue creada con inteligencia artificial
La supuesta escena de la serie animada en la que Bart y Lisa ven desde una baranda el choque de un barco carguero contra un puente ha circulado en internet posterior al accidente y la imagen dio positivo en herramientas de detección de IA.
Tras el desplome del puente Francis Scott Key en Baltimore por el impacto de un barco carguero el 26 de marzo de 2024, ha circulado en redes sociales una imagen en la que se ve a Bart y Lisa Simpson observando desde una baranda el choque de un navío contra un puente, junto a mensajes que sugieren que la serie animada Los Simpson predijo el incidente. Sin embargo, esto no es así: las publicaciones con esa escena encontradas mediante una búsqueda en internet son posteriores al día del siniestro y dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) concluyen que es altamente probable que la gráfica haya sido generada por esta tecnología.
“Los Simpson lo hicieron una vez más” o “Los Simpson proyectaron accidente puente de Baltimore” son algunos de los mensajes que acompañan la imagen en publicaciones de Facebook, TikTok e Instagram, varias de las cuales acumulan más de 1,000 “me gusta” y han sido compartidas centenares de veces hasta el 2 de abril de 2024.
¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:
Comentarios de algunos usuarios señalan que se trata de una imagen creada por inteligencia artificial y, sobre todo, un detalle en el ojo de Lisa (que está sin definir en la parte de atrás y con una pupila duplicada sobre el agua) apunta también en esa dirección. Como ya hemos explicado en elDetector, las creaciones producto de esta tecnología suelen tener fallos e imprecisiones.
Así que usamos dos herramientas de detección de IA para verificar la imagen: una de ellas dio como resultado que hay una posibilidad del 100% de que haya sido generada por IA y la otra que es “probable”.
Además, mediante una búsqueda inversa de la imagen en Google notamos que todas las publicaciones en las que se ha compartido son de días recientes y posteriores al 26 de marzo de 2024, fecha en que se produjo el impacto del carguero contra uno de los pilares del puente.
Otra escena con Homero
Otra imagen en la que se ve a Homero Simpson con un vaso en la mano en primer plano mientras observa el impacto de un navío contra un puente también ha circulado en internet tras el siniestro y verificadores en inglés como Snopes o Lead Stories, miembros —al igual que elDetector— de la International Fact-Checking Network (IFCN), encontraron también que había sido generada con IA.
No es la primera vez que en elDetector desmentimos que Los Simpson hubieran predicho un evento: en 2023 circuló la desinformación de que la popular serie animada había anticipado que ocurriría la desaparición del sumergible Titán y en 2021 catalogamos como falso que hubiera adelantado los acontecimientos ocurridos en el festival Astroworld, que dejó diez personas fallecidas y millonarias demandas.
Notas Relacionadas
Los Simpsons no predijeron la desaparición del sumergible Titán, como afirman en redes
Notas Relacionadas
Conclusión
Es falso que Los Simpson predijeron el accidente del carguero que ocasionó el desplome del puente de Baltimore, como dan a entender publicaciones en redes sociales. Las imágenes que muestran a Bart y Lisa Simpson observando la escena del impacto de un barco contra un puente han circulado en internet en fechas posteriores al siniestro y dos herramientas de detección de imágenes creadas con inteligencia artificial dieron positivo. Además, otra escena similar en la que aparece Homero Simpson también circuló después del accidente y fue catalogada igualmente como falsa por equipos de verificación en inglés. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.
Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: