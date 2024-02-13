Ese video no revela declaratoria de “ley marcial” en Estados Unidos

La grabación en realidad es del despliegue de tropas en enero de 2021, tras el asalto al Capitolio.

Es falso que un video que circula en Facebook corresponda a una supuesta declaratoria de “ley marcial” en Estados Unidos. En realidad, la grabación data de 2021 y muestra elementos militares desplegados por autoridades estadounidenses ese año, previo a la toma de posesión como presidente de Joe Biden en Washington DC, el 20 de enero.

El texto en uno de los posts, publicado el 28 de enero de 2024, dice erróneamente: “Última hora: Ley marcial en plena Casa Blanca en Washington”. El video, con más de 2,800 visualizaciones, muestra al inicio a un soldado de pie sujetando un arma larga frente al Capitolio. Al fondo se aprecian dos vehículos militares color beige y la parte frontal de un automóvil. La cámara se desplaza hacia la derecha y vemos a más de una decena de soldados armados en la acera y con los rostros cubiertos con tapabocas.

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google y en TinEye , a partir de una captura de pantalla de la grabación que estamos verificando, elDetector corroboró que el mismo clip fue difundido en enero de 2021. Además, videos muy similares capturados desde otros ángulos también circulan en la web desde ese año.

Las imágenes fueron difundidas en aquel momento por usuarios en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre el despliegue de seguridad en las zonas aledañas a la sede legislativa estadounidense.

Al comparar los elementos en el fondo de la secuencia de la grabación difundida recientemente en redes con los de los videos de 2021, observamos que los vehículos que aparecen son los mismos y están situados en sitios idénticos. Por ejemplo, los vehículos militares y la parte frontal del auto visibles al inicio de la secuencia que circula con la afirmación falsa, aparecen en las mismas posiciones en un reporte del 15 de enero del 2021 divulgado por la televisora local KSDK, filial de la cadena NBC en San Luis, Missouri. También ambos videos muestran conos de tráfico ubicados en la misma posición entre barreras de concreto colocados en las zonas aledañas al Capitolio.

Despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el 2021

Gobiernos estatales y el federal autorizó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense a mediados de enero de 2021, tras una alerta emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de posibles manifestaciones con armas de fuego en el Congreso y en las capitales de estados, reportó Univision .

El despliegue de tropas y la alerta del FBI ocurrieron antes de que la Cámara de Representantes votara el 13 de enero de 2021 por segunda vez para someter a juicio político, también llamado proceso de impeachment, al entonces presidente, Donald Trump. Los hechos también sucedieron tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año, durante el cual murieron cinco personas y que fue perpetrado por partidarios de Trump. Biden asumió la presidencia el 20 de ese mismo mes.

"El FBI recibió información sobre un grupo armado identificado que planea viajar a Washington DC el 16 de enero. [...] Ellos han advertido que, si el Congreso intenta destituir al presidente [...] ocurrirá un 'alzamiento gigantesco'", decía el memo enviado por el FBI antes de la votación en la Cámara Baja y que fue difundido entonces por la televisora ABC.

Biden no ha invocado la “ley marcial” en Estados Unidos

De acuerdo con un artículo sobre la aplicabilidad de la “ley marcial” en territorio estadounidense publicado en la biblioteca virtual del Servicio de Referencia de Justicia Nacional Criminal (NCJRS, por sus siglas en inglés), esta disposición puede ser implementada por el presidente estadounidense y también por los gobernadores de la mayoría de los estados en el país.

Según el artículo, esa figura legal permite la sustitución temporal de la autoridad civil por la militar y es usualmente invocada en tiempos de guerra, de rebelión o de un desastre natural.

Sin embargo, elDetector no encontró ningún indicio en los comunicados del sitio web oficial de la Casa Blanca ni en registros periodísticos de que el gobierno federal haya anunciado la aplicación de la “ley marcial” en Estados Unidos.

Conclusión

Es falso que la grabación que circula en Facebook corresponda a la supuesta declaratoria de “ley marcial” en Estados Unidos. Al hacer una búsqueda inversa de imágenes a partir de fotogramas clave de la secuencia del video, elDetector corroboró que las imágenes en realidad son del despliegue de tropas ocurrido en enero de 2021, en medio de tensiones tras el asalto al Capitolio, el segundo impeachment de Trump y la toma de posesión de Biden. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

