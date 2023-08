Es falso que en México el Insabi llame por teléfono para agendar dosis de refuerzo contra el covid-19, como dice esa cadena en WhatsApp

“OJO me acaban de llamar del Insabi (de Salud), para supuestamente agendarme la Dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc, etc. Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita (claro, es para hackear el whatsapp y celular) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo”, dice el texto.