México (país) Trump amenaza con nuevo arancel del 5% a México por una disputa de suministro de agua del río Bravo El presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer un arancel del 5% a México por una disputa sobre suministro de agua para Texas.

Video Eliminación de aranceles a Brasil: precio de alimentos puede bajar | resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer un arancel de 5% a México por una disputa sobre suministro de agua para Texas, proveniente del río Bravo.

El mandatario dijo en sus redes sociales que "México sigue violando nuestro Tratado Integral del Agua, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS", aunque no aportó pruebas de tales violaciones.

PUBLICIDAD

Trump dijo que en respuesta a esto "autoricé la imposición de un arancel de 5% a México si no se libera esta agua, DE INMEDIATO".

Según el presidente, Mexico todavía "le debe" a EEUU más de 800,000 acres-pies de agua, que atribuye al supuesto incumplimiento del tratado durante los últimos cinco años.

"Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. Hasta ahora, México no ha respondido, lo cual es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria", aseguró Trump en su mensaje.

Trump resaltó la urgencia del asunto señalando que "mientras más tiempo se toma México en liberar el agua, más daños sufren nuestros agricultores", por lo que demandó una solución inmediata.

El Tratado de Agua fue suscrito en 1944 entre México y EEUU, y establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, en la frontera binacional.

De acuerdo con un documento sobre el Tratado disponible en la web del Gobierno de México, a EEUU le corresponde una asignación quinquenal aproximada de 1,750,005 acres-pies en la cuenta del Río Bravo.

El presidente estadounidense ha usado los aranceles como arma política y como herramienta de presión en la política comercial con el resto del mundo, incluso con dos socios principales para EEUU, como lo son México y Canadá.

Trump ha amenazado con imponer gravámenes del 30% a las exportaciones mexicanas, al acusar a su vecino de tener numerosas barreras no arancelarias, como restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad industrial.

PUBLICIDAD

Ambos países han negociado para alcanzar un acuerdo comercial antes de que inice la revisión del T-MEC, el tratado de libre comercio que comparten México, Estados Unidos, y Canadá, prevista para 2026.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos en virtud de su tratado comercial.

Con información de AFP

Vea también: