Unos 17,000 nuevos ciudadanos son juramentados este mes en todo el país

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración celebra este año 400 ceremonias para juramentar a unos 17,000 nuevos ciudadanos estadounidenses por naturalización.

“La celebración honra tanto la firma de la Constitución de Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787 como una conmemoración que comenzó en 1940 bajo el lema ‘Día que soy estadounidense’”, explicó la agencia. A su vez, el día de la de la Ciudadanía comenzó en 1952 y fue promulgado por el presidente Harry Truman. En 1955 el presidente Dwight Eisenhower proclamó la primera Semana de la Constitución estadounidense.

El mayor de los privilegios

La ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio al que acceden los inmigrantes una vez cumplen con los requisitos de ley estipulados para residentes legales permanentes, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y personal activo en las Fuerzas Armadas.

“Continuamos trabajando en las comunidades para crear conciencia sobre la ciudadanía, de acuerdo con nuestra misión de defender la promesa de Estados Unidos como una nación de bienvenida y posibilidades con justicia, integridad y respeto, y la Semana de la Constitución brinda la oportunidad de resaltar esta misión”, dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

“Estamos comprometidos a eliminar las barreras a los beneficios de inmigración y garantizar que operemos de manera justa y eficiente", agregó.

Entre las ceremonias especiales que se llevarán a cabo este año, se encuentra el evento de la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos mañana martes, el que será presidido por la directora de USCIS.

Campaña Televisa Univision

El año pasado en septiembre, la cadena Televisa Univision volvió a lanzar la campaña Hazte Ciudadano, un esfuerzo para empoderar a los hispanos de Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales del martes 5 de noviembre, cuando los votantes estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente, una nueva Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernadores y miles de autoridades estatales y municipales.

“TelevisaUnivision está muy comprometida con empoderar y educar a la comunidad hispana, así como con mejorar sus vidas”, dijo Teri Arvesu González, vicepresidenta principal de Impacto Social y Sustentabilidad de la cadena TelevisaUnivision el día del lanzamiento de la campaña.

“Obtener la ciudadanía tal vez sea el paso más importante para que cualquier inmigrante pueda conseguir representación y tener influencia en el futuro de Estados Unidos”, precisó.

Convertirse en ciudadano es el primer paso para poder votar, sostiene la principal cadena televisiva hispana de Estados Unidos. Según datos del Centro de Investigaciones Pew, se estima que 34.5 millones de hispanos son elegibles para votar en las elecciones de noviembre.

De acuerdo con los datos de Pew Center, la proyección de votantes supera a los electores negros en casi 2 millones, “lo que convierte a los latinos en el bloque racial y étnico de votantes más grande del país”, señala la campaña. Además, desde 2018 los votantes hispanos han aumentado en 4.7 millones, lo que representa el 62% del crecimiento total de votantes elegibles durante este tiempo.

De qué se trata la campaña ‘Hazte Ciudadano’

La iniciativa social corporativa ¡Hazte ciudadano! de TelevisaUnivision ayuda a los hispanos a entender y transitar el proceso de ciudadanía de las siguientes maneras:

Equipando y educando a los hispanos elegibles : TelevisaUnivision proporcionará recursos e información integrales para guiar a los hispanos elegibles a través del proceso de solicitud de ciudadanía, desde completar el formulario N-400 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) hasta prepararse para el examen de naturalización. La comunidad puede encontrar estos recursos en: www.univision.com/hazteciudadano

: TelevisaUnivision proporcionará recursos e información integrales para guiar a los hispanos elegibles a través del proceso de solicitud de ciudadanía, desde completar el formulario N-400 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) hasta prepararse para el examen de naturalización. La comunidad puede encontrar estos recursos en: www.univision.com/hazteciudadano Aprovechando las asociaciones y los expertos de la comunidad: la compañía se asocia con organizaciones comunitarias y expertos en inmigración, como Poder LatinX, Mi Familia Vota Education Fund, CVII, Illinois Coalition, la National Association of Elected and Appointed Officials (NALEO) para ofrecer orientación y apoyo en cada paso. Aprovechar sus conocimientos desmitificará el proceso de ciudadanía y resaltará sus invaluables beneficios.

Campaña ‘Vota Conmigo’

Una segunda campaña de la cadena Televisa Univision lanzada en mayo de este año, bajo el lema ‘Vota Conmigo’, tiene como objetivo educar, empoderar e involucrar a los votantes hispanos elegibles de Estados Unidos a participar en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Encabezada por el talento de Televisa Univision, la campaña cívica arrancó en el icónico Times Square de Nueva York con una transmisión en vivo en el show Despierta América con Borja Voces. A partir de entonces se han llevado a cabo reportajes desde todas aquellas ciudades y estados con alta presencia de la comunidad hispana.

“Vota Conmigo”, además de educar al voto latino, es un llamado a aquellos residentes legales permanentes que reúnen los requisitos, iniciar el trámite la para obtener la ciudadanía por naturalización por medio del formulario N-400 del servicio de inmigración.

También enviar un mensaje a millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino inscritos para ejercer el sufragio, que participen en la contienda del primer martes de noviembre, ya sea por correo o acudiendo a las urnas el día de la elección.

De acuerdo con proyecciones del NALEO Educational Found Projects, de los 36.2 millones de votantes latinos inscritos, se proyecta que unos 17.5 millones acudirán a las urnas en noviembre, lo que representa un aumento del 6.5% con respecto a la participación latina en las elecciones presidenciales de 2020 cuando ganó el actual presidente, Joe Biden.