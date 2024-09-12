¿Calificas para ser ciudadano de EEUU? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos los requisitos clave

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, junto a la abogada de inmigración Rosanna Pecci, analizaron y explicaron los requisitos clave para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización.

¿Quiénes califican y quiénes no? ¿Por qué algunas peticiones las rechaza el gobierno? ¿Cuáles son las causales de inadmisibilidad para convertirte en ciudadano de Estados Unidos? ¿Se puede perder la ciudadanía? ¿Puede el gobierno deportar a un ciudadano? Todas estas preguntas fueron respondidas en el programa ‘Hablemos de Inmigración’ del 11 de septiembre que se transmite en vivo cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

PUBLICIDAD

Mira aquí el video:



En el programa también se habló sobre cómo hacer para eliminar ciertas causas de inadmisibilidad y prevenir el fraude migratorio, un problema real que cada año destruye los sueños de miles de inmigrantes que anhelan vivir legalmente en Estados Unidos.