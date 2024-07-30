Servicio de inmigración anuncia segunda lotería de visas H-1B para profesionales extranjeros

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El servicio de inmigración anunció que lleva a cabo una segunda lotería para adjudicar la cuota restante de visas tipo H-1B del año fiscal 2025. La H-1B es utilizada por profesionales extranjeros.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo este martes que realizó la segunda selección al azar entre “registros electrónicos presentados apropiadamente para la cantidad máxima reglamentaria de visas H-1B del año fiscal 2025”.

Autorizado por el Congreso, cada año USCIS otorga 65,000 visas H-1B más una cuota adicional de 20,000, destinada a profesionales extranjeros graduados en universidades estadounidenses con un título de maestría.

“Solo aquellos peticionarios con registros seleccionados para el año fiscal 2025 son elegibles para presentar solicitudes H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria durante el periodo de presentación indicado en sus notificaciones de selección de registro”, precisó la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"El anuncio favorece a las personas que se postularon y quedaron fuera de la primera selección", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. "Toda segunda oportunidad en un sistema con una cuota limitada, claro que es buebo. Hay que aprovechar las oportunidades y estar atento a las notificaciones", precisó.

Cuando se llevó a cabo el registro 2025

La ventanilla para la presentación inicial de solicitudes de la cuota 2025 de visas H-1B abrió el 1 de abril y se cerró el 30 de junio.

A comienzos de mayo USCIS había advertido que la postulación de candidatos para alcanzar la cuota anual autorizada había bajado en un 40% comparado con años anteriores y que no había una respuesta que explicara el motivo.

Una de las probables causas de la disminución en el número de peticiones se debería a los cambios al sistema de selección implementados por la agencia, que le cerró la puerta a la especulación permitiendo que para el sorteo 2025 todos los postulantes tuvieran las mismas oportunidades por medio de una solicitud por persona.

En años anteriores la ventana de solicitudes se cerraba horas después de la apertura y un solo postulante podía someter un número indeterminado de peticiones por medio de empresas dedicadas al procesamiento de clasificación de estas visas.

El cambio de estrategia

En enero, USCIS anunció la publicación de una regla final que regula a partir de la cuota 2025 el procesamiento y selección de los 85,000 cupos de H-1B.

La dependencia dijo en ese momento que las nuevas normas tenían como objetivo “fortalecer la integridad y reducir el potencial de fraude en el proceso de registro H-1B, incluso reduciendo el potencial de intervenir con el sistema de registro y garantizar que cada beneficiario tenga las mismas posibilidades de ser seleccionado, independientemente del número de registros presentados en su nombre”.

Simultáneamente, el servicio de inmigración dio a conocer el lanzamiento en línea de los formularios I-129 (Petición de Trabajador No Inmigrante) y el I-907 (Solicitud de Procesamiento Prioritario) para peticionarios de visa H-1B.

"Siempre buscamos maneras de reforzar la integridad y reducir el potencial de fraude mientras mejoramos y agilizamos nuestros procesos de solicitud", dijo en ese momento Ur M. Jaddou, directora de USCIS.

Jaddou agregó que “las mejoras en estas áreas deben hacer que las selecciones H-1B sean más equitativas para los peticionarios y beneficiarios y permitirán que el proceso H-1B sea completamente electrónico desde el registro, si corresponde, hasta la decisión final y el envío de las peticiones aprobadas al Departamento de Estado”.

Datos del último sorteo

Para el sorteo 2025, USCIS recibió 470,342 solicitudes de visas H-1B. La cantidad fue un 38% menos que los formularios presentados en el sorteo 2024, cuando la agencia recibió 758,994 participaciones.

El proceso de selección se realiza durante el año anterior a la cuota. El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

El sorteo requiere una cuota de participación de $10 dólares por solicitud. Una vez preseleccionado, la empresa y el candidato para una de las 85,000 visas recibe un paquete con instrucciones del gobierno respecto a los requisitos que deben llenar y cumplir dentro de un plazo determinado por el programa.

USCIS dijo que, tras procesar las solicitudes presentadas,

“determinamos que necesitaríamos seleccionar registros adicionales para los beneficiarios únicos a fin de alcanzar la asignación numérica regular de visas del año fiscal 2025”.

“Haremos un anuncio una vez que hayamos completado este segundo proceso de selección y hayamos notificado a todos los posibles peticionarios con registros seleccionados que son elegibles para presentar una petición H-1B”, indicó.

H-1B, la principal visa de trabajo para profesionales

La visa H-1B es usada principalmente por trabajadores de la industria de alta tecnología y profesionales extranjeros con título universitario que desempeñan trabajos especializados que requieren conocimientos teóricos o técnicos.

La lista de profesionales incluye ingenieros, periodistas y programadores de computadoras, entre otros.

El programa fue creado en 1990. Durante los años fiscales 2001 a 2004 el Congreso autorizó extender la cuota de 65,000 a 195,000 visas. Pero el 30 de septiembre de 2004 se volvió a la cantidad original de 65,000. El cupo fue ampliado en atención a pedidos formulados por la Asociación Americana de Tecnologías de la Información (ITAA), entre las que se encuentran empresas tales como Microsoft, Oracle y Sun Microsystems.

Pero las mismas compañías que cabildearon para que el Congreso aumentara la cuota no quisieron patrocinar nuevas solicitudes de permisos para expertos extranjeros, una de las razones por las que el legislativo optó por no prorrogar la extensión temporal.

A finales de 2004 el Congreso dispuso una cuota adicional de 20,000 visas para profesionales extranjeros graduados o que hayan obtenido una maestría en Estados Unidos. La ampliación del cupo se hizo en atención a peticiones de empresas que requieren este tipo de permisos.

El programa de visas H1B establece que los patronos estadounidenses deben pagar a los trabajadores extranjeros el salario predominante según su campo de trabajo. También deben demostrar que los estadounidenses calificados no están siendo marginados para desempeñar la posición o puesto que ocupa el extranjero.