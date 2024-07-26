Crece apoyo a iniciativa que garantiza a inmigrantes el derecho a demandar mala práctica de abogados

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

Un grupo de exjueces de inmigración aplaudió un proyecto de ley que, de ser aprobado en ambas cámaras del Congreso, permitirá que los inmigrantes afectados por mala práctica profesional por parte de abogados de inmigración, los demanden sin mayor burocracia y de esa forma defiendan sus derechos de permanencia en el país.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut), fue presentado la semana pasada. La iniciativa promueve el debido proceso, garantizar la coherencia en los procedimientos federales de inmigración y reduce el papeleo eliminando requisitos de presentación innecesarios y engorrosos, explicó la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Actualmente, algunos extranjeros deben presentar primero una queja ante el Colegio de Abogados del estado contra su abogado de inmigración anterior (que hizo una mala práctica) para solicitar una apelación de su caso de inmigración, a pesar de que legalmente tienen derecho a solicitar dicha apelación”, precisó la entidad, que agrupa a más de 15,000 abogados y profesores de universidad a lo largo y ancho del país.

AILA dijo que “este requisito, que no está consagrado en la ley federal, pero existe a través de precedentes, se aplica exclusivamente a asuntos de inmigración y da como resultado más burocracia y demoras en el debido proceso, negando en última instancia el acceso a la justicia a los no ciudadanos perjudicados” por mal manejo de sus casos.

Qué dicen los exjueces

Agrupados en la denominada Mesa Redonda de exjueces de inmigración, 59 exfuncionarios precisaron que el proyecto de ley del Senador Murphy, “de diseño muy específico, eliminaría requisitos y se alinea con las reclamaciones por asistencia ineficaz de un abogado en asuntos de inmigración con los estándares nacionales articulados por la Corte Suprema en el caso conocido como Strickland v. Washington”.

Esto crea “paridad para los abogados de inmigración y reduce la confusión al garantizar que se utilice el mismo estándar para las reclamaciones por asistencia ineficaz de un abogado en todos los procedimientos legales”.

La Mesa Redonda señala además que “hay muchas formas en que nuestro sistema de inmigración actual está roto, y esta legislación proporcionaría una solución muy específica para mejorar la equidad”.

Cómo es el proceso actual

La asociación explica que, durante décadas, los extranjeros que batallan dentro del debido proceso migratorio han tenido que seguir un procedimiento de tres partes para establecer que su exabogado había sido ineficaz, conocido como el estándar de Matter of Lozada.

Este estándar requiere que los no ciudadanos “presenten una denuncia ante el colegio de abogados contra sus

exabogados para establecer que estos habían sido ineficaces, incluso cuando el propio expediente muestra que hubo una representación deficiente y el consiguiente perjuicio”, explica AILA.

Aparentemente, este requisito, que no existe en ninguna otra área de la ley, fue diseñado para proteger a los inmigrantes, “pero de hecho se convirtió en un paso oneroso, burocrático y generalmente innecesario” que ha impedido a los extranjeros “presentar solicitudes meritorias ante los tribunales y agencias de inmigración, sin brindarles protección alguna”, dice la Mesa Redonda de exjueces.

De hecho, explica la Asociación, “en su disidencia en un caso posterior conocido como Matter of Rivera, el ex presidente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), Paul Schmidt, y miembro de la Mesa Redonda, escribió: “No necesito… una queja del colegio de abogados del estado para determinar que aquí se ha brindado asistencia ineficaz”.

Murphy pide eliminar el requisito

Tanto los exjueces como AILA llegan a la conclusión de que la norma vigente “no cumple” con el propósito de eficiencia judicial o administrativa, “que se ha vuelto cada vez más importante a medida que la acumulación de casos de inmigración, tanto ante los tribunales como ante las agencias de inmigración, asciende a millones”.

A finales de marzo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tenía acumulados casi 10 millones de solicitudes de peticiones. Por su parte, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR) registraba más de 3.6 millones de casos acumulados.

La legislación propuesta por el senador Murphy eliminará este oneroso requisito de queja del colegio de abogados y permitirá alineará la ley de inmigración con todas las demás áreas de la ley, al tiempo que promueve tanto el debido proceso como la economía judicial.

Y la Mesa Redonda de exjueces “apoya firmemente” la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de los Procedimientos de Inmigración, precisan los 59 exjueces.

“Al quitar el requisito, el plan del senador Murphy no solo facilita el proceso para presentar un reclamo por una mala práctica por parte de un abogado de inmigración, sino que el inmigrante se ahorrará tiempo y dinero”, dice José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.