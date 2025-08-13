Votó por Trump y ICE lo detuvo, pese a ser ciudadano. Ahora se arrepiente de su elección: “Nos lavaron el cerebro”

Video “Le pusieron la rodilla en la cara”: ICE arresta a ciudadano estadounidense en California

Brian Gavidia, un californiano de 29 años, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y posteriormente liberado durante una redada a mediados de junio en Los Ángeles, pese a ser un ciudadano estadounidense e identificarse como tal durante el operativo.

Gavidia, en un relato hecho a NBC News, asegura que, en su opinión, fue detenido por su raza. "Realmente creo que fui abordado por mi raza, que fui perfilado racialmente", dijo.

"Vivimos en Estados Unidos, ¿dónde están la libertad y la justicia?", afirmó.

Gavidia aseguró que apoyó al presidente Donald Trump en las elecciones, pero ahora considera que el mandatario "hizo campaña sobre mentiras, nos mintió".

"Él habló de criminales, de que muchos países abrieron sus cárceles y los liberaron. Cuando nos mientes de esa forma, diciendo que les permitieron mezclarse con la población (en EEUU), por supuesto que infundirás miedo en las personas, que les harás un lavado de cerebro", aseveró Gavidia en NBC News.

El californiano, que trabaja en su negocio en un patio de remolques de vehículos en Montebello, en el condado de Los Ángeles, ahora también hace activismo sobre los derechos de los inmigrantes.

"Fuimos manipulados, nos lavaron el cerebro, y ahora todos lo sufrimos, y me siento 100% responsable de ello", dijo.

Gavidia forma parte de una demanda que logró bloquear las tácticas de las autoridades migratorias en las redadas, que apuntan a detenciones indiscriminadas de inmigrantes en el sur de California, violatorias de la Constitución, lo que fue respaldado por una corte de apelaciones a principios de agosto.

En los documentos de la corte se hace constar que el día de su detención dos agentes migratorios, uno identificado como Patrulla de Fronteras, se acercaron a Gavidia y lo interrogaron sobre su lugar de origen y hospital de nacimiento.

Él respondió que es estadounidense, pero que no sabía en qué hospital nació. Tras esto, según su testimonio, los agentes lo forzaron contra una pared doblando su brazo tras su espalda.

Gavidia les mostró su RealID, que los agentes se llevaron con su teléfono celular. Tras 20 minutos, le devolvieron su celular, pero no su RealID.

Sobre su detención, afirma que "es un mal recuerdo en mi mente".

