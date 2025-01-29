Trump planea usar la base naval de Guantánamo como centro de detención para unos 30,000 indocumentados

Video Trump firma la ley Laken Riley que pone en la mira a indocumentados acusados de ciertos delitos

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que planea utilizar la base naval de EEUU en Guantánamo, donde se ubica la famosa prisión militar, para detener a inmigrantes indocumentados "violentos".

Durante la ceremonia de firma de la Ley Laken Riley, que se centra en detener y potencialmente deportar a personas que están en el país sin documentos si son acusadas de robo y otros delitos violentos, Trump exclamó: “Vamos a enviarlos a Guantánamo”.

"Firmaré hoy un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30,000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo", afirmó el presidente, quien añadió que se trataría de "criminales" en situación irregular.

“Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, por lo que no queremos que vuelvan”, dijo Trump.

Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it." pic.twitter.com/su3eu24J1Z — CSPAN (@cspan) January 29, 2025

Trump ha puesto en marcha durante las primeras semanas de su segunda administración una gran ofensiva contra la inmigración, anunciando redadas, detenciones y deportaciones en aviones militares.

El presidente también ha hecho de este asunto una prioridad en la escena internacional, amenazando a Colombia con sanciones y aranceles altos por devolver dos aviones cargados de inmigrantes deportados.

Guantánamo

, la famosa prisión militar de la era de George Bush

La prisión de Guantánamo se abrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU en la base militar que Washington tiene en Cuba.

Se ha utilizado para encarcelar indefinidamente a detenidos, muchos de los cuales nunca fueron acusados de ningún delito, capturados durante las guerras de Estados Unidos y otras operaciones posteriores como parte de la "guerra contra el terrorismo" declarada por el expresidente George W. Bush.

En su momento álgido, unas 800 personas fueron encarceladas en este centro situado en la isla de Cuba. Los testimonios de detenidos que documentan los malos tratos y torturas infligidos por el personal de seguridad estadounidense han suscitado críticas nacionales e internacionales desde hace tiempo.

Las malas condiciones del lugar y la negación de principios jurídicos básicos han provocado protestas constantes de grupos de derechos y expertos de la ONU.

Los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama prometieron cerrar el centro, pero ambos dejaron sus cargos con la prisión aún abierta.

El pasado mes de septiembre, el New York Times obtuvo documentos gubernamentales que demostraban que Estados Unidos también ha utilizado durante décadas la base militar de Guantánamo para detener a inmigrantes interceptados en el mar, pero en una zona separada de la utilizada para recluir a los acusados de terrorismo.

