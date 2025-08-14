Muere un hombre atropellado en una autopista mientras huía de un operativo de ICE en Los Ángeles

Video "Es un irrespeto": Karen Bass critica operativo migratorio federal durante evento de Gavin Newsom

Un hombre murió atropellado este jueves en una autopista mientras huía de una redada de ICE en un Home Depot en Monrovia, en el condado de Los Ángeles, en California, según confirmaron las autoridades locales.

"Durante la actividad del ICE, una persona huyó a pie, cruzando Evergreen Avenue y entró en la autopista 210 en dirección este", indicó el comunicado.

El hombre fue atropellado por un vehículo en la autopista y murió después en un hospital.

Según las autoridades locales, "se respondió a una llamada de una colisión de un vehículo con el peatón. La persona fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona. La ciudad confirmó que el peatón murió más tarde en ese hospital", indicaron.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) realiza una investigación de tráfico.

Reportes de NBCLA indican que 10 personas fueron detenidas y otros corrieron para escapar del operativo migratorio.