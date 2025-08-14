Cambiar Ciudad
inmigracion

Muere un hombre atropellado en una autopista mientras huía de un operativo de ICE en Los Ángeles

En la mañana de este jueves, un hombre murió atropellado en una autopista de California mientras huía de una redada de ICE en un Home Depot en Monrovia, en el condado de Los Ángeles.

Por:
Univision
Video "Es un irrespeto": Karen Bass critica operativo migratorio federal durante evento de Gavin Newsom

Un hombre murió atropellado este jueves en una autopista mientras huía de una redada de ICE en un Home Depot en Monrovia, en el condado de Los Ángeles, en California, según confirmaron las autoridades locales.

"Durante la actividad del ICE, una persona huyó a pie, cruzando Evergreen Avenue y entró en la autopista 210 en dirección este", indicó el comunicado.

PUBLICIDAD

Relacionado

Cómo se preparan los maestros ante las posibles redadas de ICE en este regreso a clases
1:43

Cómo se preparan los maestros ante las posibles redadas de ICE en este regreso a clases

Inmigración
“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA
1:05

“¡Ayúdenme!”: agentes vestidos como civiles cargan a un hombre al salir de una corte penal en LA

Inmigración
'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida
4 mins

'Deportation Depot': DeSantis anuncia nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida

Inmigración
Votó por Trump y ICE lo detuvo, pese a ser ciudadano. Ahora se arrepiente de su elección: “Nos lavaron el cerebro”
2 mins

Votó por Trump y ICE lo detuvo, pese a ser ciudadano. Ahora se arrepiente de su elección: “Nos lavaron el cerebro”

Inmigración
El pueblo de Tennessee que votó para convertir una antigua prisión en un centro de detención de ICE
1 mins

El pueblo de Tennessee que votó para convertir una antigua prisión en un centro de detención de ICE

Inmigración
Visas H-1B: el gobierno de Trump avanza en un potencial cambio en el proceso de selección
4 mins

Visas H-1B: el gobierno de Trump avanza en un potencial cambio en el proceso de selección

Inmigración
Lo que debes saber del caso contra 'Alligator Alcatraz' por violación de leyes medioambientales
4 mins

Lo que debes saber del caso contra 'Alligator Alcatraz' por violación de leyes medioambientales

Inmigración
Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California
1:18

Agentes de inmigración detuvieron a un estudiante cerca de una secundaria en California

Inmigración
Venezolanos deportados al Cecot y sus familiares cuentan lo que vivieron en la prisión salvadoreña
15:38

Venezolanos deportados al Cecot y sus familiares cuentan lo que vivieron en la prisión salvadoreña

Inmigración
El arresto erróneo de un estadounidense que expuso los bonos para agentes de ICE
2:58

El arresto erróneo de un estadounidense que expuso los bonos para agentes de ICE

Inmigración

El hombre fue atropellado por un vehículo en la autopista y murió después en un hospital.

Según las autoridades locales, "se respondió a una llamada de una colisión de un vehículo con el peatón. La persona fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona. La ciudad confirmó que el peatón murió más tarde en ese hospital", indicaron.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) realiza una investigación de tráfico.

Reportes de NBCLA indican que 10 personas fueron detenidas y otros corrieron para escapar del operativo migratorio.

Información en desarrollo.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX