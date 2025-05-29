Una tragedia fatal detrás de una redada de ICE en Puerto Rico

Video En video: ICE arresta a una madre junto a sus hijas pequeñas tras salir de una corte de Inmigración

San Juan, Puerto Rico — Antonio Báez realizaba labores de construcción en un almacén en Toa Baja, un pueblo cerca de la capital de Puerto Rico, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron para hacer una “inspección”, en medio de la maquinaria de detenciones de inmigrantes indocumentados del gobierno de Donald Trump.

Para evitar ser detenido, el inmigrante dominicano de 52 años trepó al techo del almacén, de unos 30 a 35 pies de altura de acuerdo con una imagen del lugar a la que accedió Univision Noticias.

PUBLICIDAD

ICE detuvo ese 28 de marzo a 13 inmigrantes indocumentados en el lugar. Báez no fue uno de ellos. Sin embargo, intentando esconderse, este padre de cuatro encontró la muerte.

Se desconoce con precisión qué ocurrió en el lapso entre que Báez trepó al techo en medio del operativo de ICE hasta que fue encontrado herido de gravedad en el suelo horas después. Univision Noticias consultó a ICE, a la empresa dueña del almacén, a un hijo de Báez en República Dominicana y a organizaciones locales que difundieron su caso para tratar de reconstruir qué pudo haberle sucedido.

El desenlace fatal de este inmigrante se produjo en un contexto de mayor temor entre los inmigrantes en Estados Unidos a ser detenidos por ICE, y de intervenciones en las que los agentes en ocasiones actúan de forma más agresiva que en el pasado y sin contar con las órdenes de arresto o allanamiento requeridas por ley.

Univision Noticias ha reportado casos como los que se ven en el video de abajo, en los que agentes han roto vidrios de autos y quebrado puertas de viviendas.

Video Más violencia, nuevos perfiles, con agentes y autos camuflados: las nuevas detenciones de ICE



Las detenciones en Estados Unidos se han replicado también en Puerto Rico, un territorio estadounidense que organizaciones consideran había sido hasta el regreso de Trump al poder una suerte de 'santuario' para los inmigrantes.

PUBLICIDAD

“Son operativos que están motivados por un perfil racial, ya sea porque son lugares donde tradicionalmente trabajan personas que son migrantes o porque la redada se lleva a cabo donde comúnmente viven personas migrantes. Y esto es lo que estamos viendo por lo menos en Puerto Rico”, explicó a Univision Noticias Fermín Arraiza, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el archipiélago.

“Qué sucede: si la agencia no cuenta con una orden de arresto o una orden de registro emitida por un juez, por un tribunal, y simplemente lo que tienen es la orden administrativa que emite un burócrata de ICE o de Homeland Security (DHS), lo que están haciendo es que están poniendo en peligro a estas personas a través de este tipo de operativos”, agregó.

Sufrió golpes en la cabeza y tenía costillas y un brazo rotos. Murió sin familia en un hospital

El inmigrante Báez no logró contar cómo se hirió tras huir al techo durante la redada, que ICE catalogó como una “inspección de cumplimiento en un lugar de construcción” en un correo electrónico a Univision Noticias.

“Mi papá duró un tiempo largo sin despertar. Después abrió los ojos, pero nunca habló, nunca dijo nada”, contó su hijo Miguel Báez, un abogado de 32 años, en una conversación telefónica con Univision Noticias.

El operativo de ICE en el lugar de trabajo de Báez fue el 28 de marzo y él falleció en el Centro Médico de San Juan casi un mes después, el 4 de mayo. ICE dijo que se le notificó su muerte al día siguiente.

📷 Antonio Báez Ortega murió el 4 de mayo de 2025, solo y sin familiares en Puerto Rico, tras caer 30 pies de altura durante una intervención de ICE en San Juan.



Según reportes, sufrió heridas severas: fractura craneal, múltiples fracturas óseas y hemorragias internas.

(1/3) pic.twitter.com/HFKcU6D4vx — Kilómetro Cero (@Kilometro0PR) May 7, 2025



Durante ese tiempo, Miguel Báez recibía actualizaciones sobre su estado de salud a través de un amigo que su padre conoció en los cerca de cinco meses que estuvo en Puerto Rico. Báez había llegado solo y de forma irregular al archipiélago desde República Dominicana con la intención de trabajar para comprar una casa allá. Su hijo afirma que trabajaba incluso los domingos.

PUBLICIDAD

Sufrió “golpes en la cabeza” y en algún momento se consideró operarlo porque reflejaba sangre coagulada en ella. También tenía costillas rotas de ambos lados y un brazo roto, agregó.

“Mi papá duró 36 días en cuidados intensivos en el hospital y a nosotros, como familiares, a mí que soy su hijo, que solicité una visa humanitaria, que se me envió una carta del hospital a través de una abogada (del consulado dominicano en Puerto Rico) que me estaba ayudando, que se hizo fue negarme la visa”, narró.

“Lo único que me preguntaron fue si yo tenía un pariente en Estados Unidos y yo le dije sí, ‘voy a asistir a mi papá que está en estado de gravedad’”. La respuesta fue que su visa había sido denegada.

La muerte de Báez no figura en las cifras de ICE porque el hombre nunca estuvo bajo su custodia. Eso hace difícil dilucidar en qué momento resultó herido y por cuánto tiempo estuvo herido antes de ser trasladado al hospital.

Edgardo Santiago, director de operaciones de la empresa dueña del almacén en el que ese día trabajaba Báez como obrero subcontratado, contó a Univision Noticias que la intervención de ICE en el lugar culminó entre la 1:00 y 1:30 pm, y que Báez fue encontrado herido por otros obreros “alrededor de las 3:00 de la tarde”. Fue entonces cuando llamaron una ambulancia que lo llevó al hospital.

ICE dio unos pocos detalles adicionales sobre lo que ocurrió después de que Báez fue hallado herido.

“Los responsables del proyecto de construcción se comunicaron con la agencia (ICE) para informar que estaban trasladando al hospital a un empleado que sufrió una caída del techo del proyecto. La compañía nos pidió ayuda para poder identificar al empleado e identificar algún familiar. La agencia proveyó la asistencia para identificar un contacto. El empleado identificado como Antonio Báez Ortega de la República Dominicana, que se presume se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos, nunca estuvo bajo la custodia de ICE y el incidente sucede horas después de habernos retirado del lugar”, dijo ICE.

PUBLICIDAD

Un caso en el que es difícil determinar si hubo alguna responsabilidad

El caso de este inmigrante también queda en una zona gris en la que se complica concluir si, es que hubiese, alguna responsabilidad por lo que le sucedió.

La organización local Kilómetro Cero, que lleva un registro sobre el trabajo policiaco y sus intervenciones con la ciudadanía, cuenta el fallecimiento de Báez como uno a causa de fuerza policial, explicó a Univision Noticias su directora ejecutiva, Mari Mari Narváez.

"ICE estaba en su lugar de trabajo y obviamente si tú sabes cómo están interviniendo a las personas inmigrantes, a dónde las están enviando (...) pues tú vas a tratar de escapar. Para nosotros eso es una muerte por fuerza policial, porque así sea de forma indirecta, sigue siendo porque surge a partir de la presencia policial y la mera presencia policial es el primer uso de fuerza más básico", afirmó.

Desde un punto de vista más legal, es difícil apuntar alguna responsabilidad concreta, consideró Arraiza, director legal de ACLU en Puerto Rico.

"Uno tendría que establecer una relación causal entre el daño recibido y las actuaciones de los agentes, y en este caso en particular, aunque los agentes son los que ponen en marcha la cadena de eventos que culmina con el accidente y posterior fallecimiento de esta persona, hay unos elementos de negligencia comparada en el proceso en que esta persona se está tratando de esconder que debilitan un tanto el caso. Pero un porcentaje de negligencia y de culpa en cuanto al desenlace fatal de esos eventos lo tiene una intervención ilegal de ICE", dijo Arraiza.

PUBLICIDAD

La "inspección de cumplimento" que ICE realizó en este almacén ha sido una de las varias que ha hecho en lugares de construcción en las últimas semanas. El 8 de mayo arrestó a 53 inmigrantes indocumentados en una sola redada que tuvo como blanco la remodelación de un lujoso hotel ubicado en la turítica zona conocida como Condado, en San Juan.

El 10 de abril, días después de la "inspección" en el lugar de trabajo de Báez, también detuvo a cinco inmigrantes indocumentados en un lugar de construcción en el pueblo de Vega Baja, cercano al área metropolitana de San Juan.

Mira también: