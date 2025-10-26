Un inmigrante hondureño muere al tratar de evitar un arresto de ICE y ser arrollado en una autopista de Virginia

Video Denunció acoso sexual por parte de un contratista de ICE y terminó deportada, alegan sus familiares

Un hondureño de 24 años que trataba de evadir a agentes federales de inmigración en Virginia murió en una autopista tras ser arrollado por un vehículo. La muerte de Josué Castro Rivera se suma a otros incidentes recientes en los que otros tres inmigrantes murieron en Chicago y California en medio de los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump.

Castro Rivera iba hacia un trabajo de jardinería el jueves pasado, cuando su vehículo fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo su hermano. Los agentes trataron de detenerlo a él y a otros tres pasajeros. Castro Rivera corrió e intentó cruzar la autopista Interestatal 264 en Norfolk, y fue arrollado mortalmente, de acuerdo con autoridades estatales y federales.

El inmigrante había llegado a Estados Unidos hace cuatro años y trabajaba para enviar dinero a su familia en Honduras, de acuerdo con su hermano. "Tenía un buen corazón", dijo el hombre este domingo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el vehículo en el que viajaba Castro Rivera fue detenido por ICE como parte de un operativo "enfocado y basado en inteligencia". Agregó que los pasajeros fueron detenidos por supuestamente estar en el país sin autorización legal.

DHS dijo que Castro Rivera "resistió fuertemente (la detención) y huyó". Añadió que falleció después de que un vehículo lo arrolló. Funcionarios de DHS no respondieron más preguntas al respecto hechas por la agencia AP este domingo.

Operativos migratorios de ICE que terminan en muerte

La policía estatal de Virginia dijo que agentes respondieron a un reporte de un accidente que involucró a un vehículo y a un transeúnte cerca de las 11:00 de la mañana del jueves en la I-264. Agregó que Castro Rivera fue arrollado por una camioneta Ford y pronunciado muerto en la escena. Se investiga la causa del accidente.

Las autoridades federales y la policía estatal lo identificó como José, pero familiares dijeron que su nombre era Josué. DHS no respondió a qué se debió esa discrepancia.

El hermano de Castro Rivera dijo que están recaudando dinero para repatriar el cuerpo de Josué. "No merecía lo que le pasó", lamentó.

Muertes de inmigrantes en condiciones similares de operativos migratorios han generado protestas, demandas legales y pedidos de que se investigue a fondo lo sucedido en medio de detalles inexactos por parte de las autoridades federales.

El mes pasado en Chicago, agentes migratorios federales balearon fatalmente a un mexicano durante una parada de tráfico. DHS dijo inicialmente que un agente federal había resultado "herido de gravedad", pero imágenes de las cámaras corporales lo mostraron caminando y describiendo él mismo sus heridas como "nada serio".

En julio, un agricultor cayó de un techo en medio de un caótico operativo de ICE en California. Luego murió a causa de sus heridas. Y, en agosto, un hombre trató de huir de agentes federales y murió tras ser embestido por un vehículo.

