Muere otro de los inmigrantes heridos en el tiroteo en el centro de ICE en Dallas ocurrido la semana pasada

Video DHS confirma identidades de dos inmigrantes víctimas del tiroteo en instalación de ICE en Dallas

Un segundo detenido que fue baleado en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas la semana pasada, falleció este martes, según reportó la organización hispana LULAC.

Miguel Ángel García-Hernández, un inmigrante mexicano de 32 años, uno de los tres detenidos de ICE que recibieron disparos en el ataque del 24 de septiembre, falleció tras ser hospitalizado. Norlan Guzmán Fuentes, un salvadoreño, murió en el tiroteo.

PUBLICIDAD

El tercer inmigrante víctima de la balacera permanece hospitalizado.

Según reportes, García-Hernández falleció a causa de sus heridas.

Él fue uno de los tres detenidos que recibieron disparos de un hombre armado apostado en un techo cercano el 24 de septiembre y se encontraba en estado crítico en el hospital.

La organización latina de derechos civiles, Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), informó que el inmigrante falleció tras ser desconectado del soporte vital.

García-Hernández deja a su esposa, Stephany Gauffeny, y cuatro hijos, y un quinto está en camino. "Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia", declaró su esposa.

Las autoridades identificaron al atacante como Joshua Jahn, de 29 años, como el sospechoso de disparar contra las instalaciones del ICE. Afirmaron que odiaba al gobierno de Estados Unidos y que quería incitar al terror asesinando a agentes federales. Ningún miembro del ICE resultó herido en el tiroteo. Luego Jahn se quitó la vida.

El ataque ocurrió en un momento en que las detenciones masivas de inmigrantes han generado resentimiento hacia los agentes de ICE y sembrado temor en las comunidades inmigrantes de todo el país.