Texas gasta más de $12 millones en traslado de indocumentados a Washington DC y Nueva York

“Ahora no sabemos si todos van a estar en el lugar donde deben estar y cumplir con sus citas migratorias. Eso nos preocupa”, apuntó. “Creemos que el traslado les causará problemas porque muchos no saben que ese no era el destino final donde debían permanecer. Pensamos que el estado de Texas ha desparramado todo con su estrategia para seguir levantando el movimiento antiinmigrante”, precisó.